Βρετανία: Η οικονομία αναπτύχθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο το β' τρίμηνο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε κατά 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας θα αυξανόταν κατά ένα χλιαρό 0,1% κατά την περίοδο, έναντι της εντυπωσιακής ανάπτυξης 0,7% στο πρώτο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο μετά από συρρίκνωση 0,1% τον Μάιο, μη καταφέρνοντας να αποφύγει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και της επιχειρηματικής αβεβαιότητας.

«Η οικονομία ήταν αδύναμη τον Απρίλιο και τον Μάιο, με κάποια δραστηριότητα να έχει μεταφερθεί νωρίτερα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο πριν από τις αλλαγές στους δασμούς, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε έντονα τον Ιούνιο», σχολίασε την Πέμπτη η Λιζ ΜακΚίον, διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών στην ONS.

Σε όλο το δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη καθοδηγήθηκε από τις υπηρεσίες, με τον προγραμματισμό υπολογιστών, την υγεία και τη μίσθωση οχημάτων να κερδίζουν δυναμική. Οι κατασκευές αυξήθηκαν επίσης, ενώ η παραγωγή μειώθηκε ελαφρώς.