Παρών και ο Βανς στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Πιο αναλυτικά, όπως μετέδωσε το ABC News, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης θα δώσει το «παρών» στη συνάντηση των Τραμπ – Ζελένσκι για τη λύση του Ουκρανικού.
Ωστόσο, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.
Σημειώνεται ότι ίδια ήταν η σύνθεση και κατά την προηγούμενη συνάντηση των δύο προέδρων, η οποία είχε καταλήξει στην ιστορική αψιμαχία ανάμεσά τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να… επιπλήττει τον Ουκρανό ομόλογό του.