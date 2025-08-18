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Παρών και ο Βανς στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι
Ειδήσεις
16:21 - 18 Αυγ 2025

Παρών και ο Βανς στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να συμμετάσχει στη σημερινή (18/8) συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσιγκτον.

Πιο αναλυτικά, όπως μετέδωσε το ABC News, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης θα δώσει το «παρών» στη συνάντηση των Τραμπ – Ζελένσκι για τη λύση του Ουκρανικού.

Ωστόσο, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Σημειώνεται ότι ίδια ήταν η σύνθεση και κατά την προηγούμενη συνάντηση των δύο προέδρων, η οποία είχε καταλήξει στην ιστορική αψιμαχία ανάμεσά τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να… επιπλήττει τον Ουκρανό ομόλογό του.

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