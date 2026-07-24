ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, η ελληνική οικονομία παρουσίασε το α’ τρίμηνο του 2026 έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 6,73 δισ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με τα 7,61 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, καταγράφηκε πλεόνασμα 1,31 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, έναντι 3,30 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η συνολική οικονομία εμφάνισε καθαρή λήψη δανείων 5,42 δισ. ευρώ από την αλλοδαπή, έναντι 4,32 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 3,2%, φτάνοντας τα 39,13 δισ. ευρώ από 37,92 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 4,7%, αυξανόμενη από 38,6 δισ. ευρώ σε 40,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης παρέμεινε αρνητικό και διαμορφώθηκε στο -3,3%, έναντι -1,8% ένα χρόνο πριν.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 4,88 δισ. ευρώ, με το ποσοστό επενδύσεων προς ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να αυξάνεται στο 26,2% από 25,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τέλος, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 1,29 δισ. ευρώ, έναντι 0,79 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.