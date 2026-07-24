ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026
Οικονομία
12:40 - 24 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, η ελληνική οικονομία παρουσίασε το α’ τρίμηνο του 2026 έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 6,73 δισ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με τα 7,61 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, καταγράφηκε πλεόνασμα 1,31 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, έναντι 3,30 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η συνολική οικονομία εμφάνισε καθαρή λήψη δανείων 5,42 δισ. ευρώ από την αλλοδαπή, έναντι 4,32 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

els-1_c4417.png

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 3,2%, φτάνοντας τα 39,13 δισ. ευρώ από 37,92 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 4,7%, αυξανόμενη από 38,6 δισ. ευρώ σε 40,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης παρέμεινε αρνητικό και διαμορφώθηκε στο -3,3%, έναντι -1,8% ένα χρόνο πριν.

els-2_11b98.png

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 4,88 δισ. ευρώ, με το ποσοστό επενδύσεων προς ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να αυξάνεται στο 26,2% από 25,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τέλος, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 1,29 δισ. ευρώ, έναντι 0,79 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025
Ακίνητα

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο
Οικονομία

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β&#039; τρίμηνο
Οικονομία

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άλμα στον εγχώριο τουρισμό: +13,7% τα προσωπικά ταξίδια των Ελλήνων το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Πολιτική
24/07/2026 - 12:27

Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης – Τι αναμένεται από την ομιλία του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 11:30

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Οικονομία
24/07/2026 - 11:28

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/07/2026 - 11:23

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:19

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 11:03

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Magazino
24/07/2026 - 10:58

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ