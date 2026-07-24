Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (24/7), ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για διαταραχές στις ενεργειακές ροές στην Ερυθρά Θάλασσα και για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σε αυτό το γεωπολιτικό φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν 3,43% στα 97,23 δολάρια το βαρέλι, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν κλείσει πάνω από τα 100 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 7%.

Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά από το Μάιο που η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το επίπεδο, μετά την ανακοίνωση των φιλοϊρανών Χούθι ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Brent παραμένει σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο περίπου 12%.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν πτώση 3,22% στα 89,24 δολάρια ανά βαρέλι.

«Μεγάλοι κόμβοι παραγωγής πετρελαίου ή βασικές διαδρομές εφοδιασμού βρίσκονται περικυκλωμένοι από πολέμους», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς. «Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι ανοδικές», πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα επιβληθεί «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» στο Ιράν και στους συμμάχους του Χούθι, μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ιράν είχε ασκήσει πιέσεις στους Χούθι να προχωρήσουν στο κλείσιμο της πύλης Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη διαδρομή για τις ενεργειακές μεταφορές μετά τα Στενά του Ορμούζ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, η οποία είχε ήδη στραφεί στη μεταφορά πετρελαίου μέσω αγωγών, προκειμένου να παρακάμψει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των πετρελαιοφόρων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε την Πέμπτη μόλις στο ένα πλοίο, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης ναυσιπλοΐας της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Οι αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι κάθε επιπλέον μήνας διαταραχών στην προμήθεια πετρελαίου θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 7 έως 8 δολάρια ανά βαρέλι στην τιμή του Brent, αυξάνοντας τον μέσο μηνιαίο όρο περίπου στα 114 δολάρια το βαρέλι, εάν οι διαταραχές διαρκέσουν τρεις μήνες.

Όσον αφορά το ουκρανικό τώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τρία ουκρανικά λιμάνια, στοχεύοντας υποδομές - μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς και αποθέματα καυσίμων - που υποστήριζαν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι πετρελαϊκές εταιρείες μείωσαν προσωρινά την παραγωγή τους, μετά από επιθέσεις με drones που αποδόθηκαν στην Ουκρανία και οι οποίες ανάγκασαν το βασικό τερματικό εξαγωγών της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα να διακόψει τη λειτουργία του.

Άνοδος στο φυσικό αέριο – Κέρδη για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώνοντας αύξηση 0,82% στα 62,41 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,30% στα 4,061.82 δολάρια η ουγγιά, ενώ κέρδη εμφανίζει και το ασήμι κατά 1,08 στα 58,67 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός ενισχύεται επίσης κατά 0,34% στα 6,3652 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο εμφανίζεται μειωμένο κατά 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1387 δολάρια ανά ευρώ, ενώ εμφανίζεται αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1.3314 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8552 λίρα προς ευρώ.