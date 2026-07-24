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Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί
Ειδήσεις
13:55 - 24 Ιουλ 2026

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Βραζιλίας απέρριψε την Πέμπτη (23/7) τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα της Νότιας Αμερικής, καθώς και σε ακόμη 59 εμπορικούς εταίρους, με αιτιολογία την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αυθαίρετη» και «αδικαιολόγητη».

«Ελλείψει νομικής βάσης στο εσωτερικό δίκαιο που να στηρίζει την προστατευτική εμπορική πολιτική τους, ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ επέλεξε να χειραγωγήσει ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων», ανέφερε η κυβέρνηση της Βραζιλίας σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει το Reuters, με βάση το συγκεκριμένο μέτρο, οι εξαγωγές της Βραζιλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρύνονται με δασμό 12,5%.

Η Βραζιλία πρόσθεσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση των μηχανισμών αντίδρασης που προβλέπονται από τον «Νόμο περί Αμοιβαιότητας» της χώρας και ότι θα προσφύγει στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε δεκάδες αγορές, λόγω ισχυρισμών ότι δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις απαγορεύσεις για την καταναγκαστική εργασία, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει ξεχωριστούς δασμούς ύψους 25% σε σειρά βραζιλιάνικων προϊόντων, επικαλούμενη αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η κίνηση αυτή αφορούσε ειδικά τη Βραζιλία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε ότι είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα του θα αναζητήσει άλλες αγορές σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να διαθέτει εκεί τα προϊόντα της.

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