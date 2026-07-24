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Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία
Ειδήσεις
12:44 - 24 Ιουλ 2026

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (24/7) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονταν στην πόλη, λίγο μετά την ενεργοποίηση του αντιαεροπορικού συναγερμού για πιθανή αεροπορική επίθεση.

Ειδικότερα, οι δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις, σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται ασυνήθιστη για μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιδρομή. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν σε καταφύγια ή άλλα ασφαλή σημεία, επισημαίνοντας ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε επιχειρησιακή δράση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους ή το μέγεθος της επίθεσης.

Να σημειωθεί ότι οι εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τα πλήγματα που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις του Κιέβου εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

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