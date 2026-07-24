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Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή
Magazino
14:46 - 24 Ιουλ 2026

Εποχή Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας: Ο άνθρωπος που καλείται να επαναφέρει την Mannschaft στην κορυφή

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ ως νέου ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας, βάζοντας τέλος στη φημολογία γύρω από τον διάδοχο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο πρόεδρος της DFB, Μπέρντ Νόιεντορφ, δήλωσε ότι τα αρμόδια όργανα της ομοσπονδίας ενέκριναν ομόφωνα την επιλογή του Κλοπ, χαρακτηρίζοντάς τον «την ιδανική επιλογή» για την τεχνική ηγεσία της «νασιονάλμανσαφτ».

«Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ», δήλωσε ο Κλοπ κατά την παρουσίασή του, εμφανώς συγκινημένος, προσθέτοντας ότι είναι «ενθουσιασμένος» που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο.

Ο διάδοχος του Νάγκελσμαν

Ο Κλοπ αναδείχθηκε ως ο βασικός στόχος της ομοσπονδίας μετά την αποχώρηση του Νάγκελσμαν, η οποία ακολούθησε τον αποκλεισμό της Γερμανίας στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Παραγουάη.

Σε ανακοίνωση της DFB, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε:

«Η εθνική ομάδα είναι από τα ελάχιστα πράγματα που μπορούν πραγματικά να ενώσουν όλους τους Γερμανούς. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή τη θέση τόσο ξεχωριστή για μένα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ανυπομονεί να αντιμετωπίσει «αυτή τη μοναδική πρόκληση στο γερμανικό ποδόσφαιρο με ταπεινότητα και υπομονή», ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να δημιουργήσει:

«Μια ομάδα που θα μάχεται ο ένας για τον άλλον, θα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και θα μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρη τη χώρα ώστε να τη στηρίξει με απόλυτη πεποίθηση».

Συμφωνία μέχρι το 2030

Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είχε επαφές με στελέχη της DFB στη Νέα Υόρκη, όπου εργαζόταν ως τηλεοπτικός αναλυτής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στις 11 Ιουλίου η ομοσπονδία είχε ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία επί των βασικών όρων της συνεργασίας.

Το συμβόλαιό του τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου και έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030, μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Γερμανίας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, για την πρεμιέρα του Nations League.

Αυτή είναι η πρώτη προπονητική δουλειά του Κλοπ μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ το 2024, όταν είχε επικαλεστεί την ανάγκη για ξεκούραση λόγω σωματικής και ψυχικής κόπωσης.

Παράλληλα, η DFB ανακοίνωσε ότι ο Περ Μερτεζάκερ θα αναλάβει καθήκοντα γενικού διευθυντή, διαδεχόμενος τον Αντρέας Ρέτιχ, ο οποίος αποχωρεί στο τέλος της χρονιάς.

Μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες

Ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκίνησε τη διαδρομή του ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως προπονητής της Μάιντς, οδηγώντας τον σύλλογο για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Bundesliga.

Στη συνέχεια ανέλαβε την Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την οποία κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Γερμανίας και έφτασε έως τον τελικό του Champions League το 2013.

Η κορυφαία περίοδος της καριέρας του ήρθε στη Λίβερπουλ, όπου εργάστηκε επί εννέα χρόνια. Οδήγησε τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος Αγγλίας έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ το 2019 κατέκτησε και το Champions League, επαναφέροντας τον σύλλογο στην ευρωπαϊκή κορυφή.

Για τη συνολική προσφορά του στο ποδόσφαιρο και τη δημόσια παρουσία του, ο Κλοπ τιμήθηκε με την ανώτατη πολιτική διάκριση της Γερμανίας. Αναγνωρίστηκε ως πρότυπο, πρεσβευτής του γερμανικού ποδοσφαίρου και προσωπικότητα που συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της εικόνας της χώρας διεθνώς, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 15:04
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