Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούλιο για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες, καθώς ενισχύθηκαν οι νέες παραγγελίες. Ωστόσο, η ανάκαμψη ενδέχεται να ανακοπεί από τον υψηλό πληθωρισμό και τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24/7.

Ο δείκτης S&P Global Flash Eurozone Composite PMI Output Index αυξήθηκε τον Ιούλιο στις 51,9 μονάδες, από 50,0 μονάδες τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών και ξεπερνώντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο μόλις στις 50,3 μονάδες.

Σημειώνεται ότι μια ένδειξη πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

«Η άνοδος του σύνθετου PMI της Ευρωζώνης τον Ιούλιο δείχνει ότι η δραστηριότητα ανακάμπτει και οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν», δήλωσε ο Henry Chambers της Capital Economics.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη άνοδος των τιμών της ενέργειας μπορεί να οδηγήσουν σε βραχύβια βελτίωση τόσο της ανάπτυξης όσο και του πληθωρισμού».

Ανάκαμψη νέων παραγγελιών και μεταποίησης

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, με τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι ο ταχύτερος από τον Απρίλιο του 2023.

Οι παραγγελίες εξαγωγών, στις οποίες περιλαμβάνεται και το εμπόριο μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης, συνέχισαν να μειώνονται, αλλά ο ρυθμός πτώσης ήταν ο ηπιότερος από τον Μάρτιο του 2022.

Τόσο η μεταποίηση όσο και οι υπηρεσίες συνέβαλαν στην ανάκαμψη της παραγωγής.

Ο δείκτης δραστηριότητας στις υπηρεσίες αυξήθηκε σε υψηλό πέντε μηνών, στις 51,6 μονάδες, από 49,4 μονάδες, τερματίζοντας τρεις συνεχόμενους μήνες συρρίκνωσης και διαψεύδοντας τις προβλέψεις του Reuters για νέα πτώση.

Παράλληλα, η παραγωγή στη μεταποίηση σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 52 μηνών, ενώ ο βασικός δείκτης PMI της βιομηχανίας ενισχύθηκε στις 52,0 μονάδες από 51,4 μονάδες, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 51,5 μονάδες.

Γερμανία και Γαλλία

Η οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, επέστρεψε επίσης σε ανάπτυξη.

Στη Γαλλία, η συρρίκνωση της οικονομίας περιορίστηκε, καθώς η παραγωγή στον κλάδο των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε μόνο οριακά.

Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη επέκταση της δραστηριότητας των τελευταίων οκτώ μηνών.

Στη Βρετανία, η οποία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις ανέφεραν την πρώτη ανάπτυξη μετά από τρεις μήνες, εμφανίζοντας το υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ενδέχεται να αποτελεί θετικό μήνυμα για τη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

Οριακή αύξηση της απασχόλησης

Οι θέσεις εργασίας στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας αλλαγή τάσης μετά από μήνες μειώσεων προσωπικού.

Η άνοδος, ωστόσο, ήταν περιορισμένη, καθώς οι συνεχιζόμενες περικοπές στην απασχόληση στη μεταποίηση περιόρισαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στον κλάδο των υπηρεσιών.

Ο Paolo Grignani από την Oxford Economics σχολίασε ότι «η ισχύς που εμφανίζεται στις έρευνες αποτελεί ήδη παρελθόν», υποστηρίζοντας πως το βασικό συμπέρασμα από τα στοιχεία είναι ότι το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε με ισχυρή δυναμική, η οποία όμως πιθανότατα θα εξασθενήσει γρήγορα.

Όπως ανέφερε, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους μετατοπίζονται πλέον προς την αρνητική κατεύθυνση.

Υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις

Τα στοιχεία των PMI έδειξαν ότι ο ρυθμός αύξησης του συνολικού κόστους εισροών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη βελτίωση, οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν σημαντικές.

Ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού επίσης επιβραδύνθηκε, εξέλιξη που ενδέχεται να μειώσει τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία την Πέμπτη διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters, οι αγορές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.