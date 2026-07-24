Εμπορικός πόλεμος από τον Τραμπ: Οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί φέρνουν διεθνές κύμα αντιδράσεων

Σε νέα κλιμάκωση της εμπορικής της πολιτικής προχώρησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλοντας παγκόσμιους δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενη ανεπαρκή μέτρα για την αποτροπή των εισαγωγών προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Τα νέα μέτρα, που ανακοινώθηκαν από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), βασίζονται στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 και αφορούν συνολικά 60 οικονομίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών.

Δασμοί έως 12,5%

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει ή έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν απαγορεύσεις στις εισαγωγές προϊόντων που συνδέονται με καταναγκαστική εργασία θα επιβαρύνονται με δασμό 10%.

Αντίθετα, οι χώρες που, κατά την εκτίμηση της Ουάσιγκτον, δεν διαθέτουν επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο ή δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά τους σχετικούς περιορισμούς θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%.

ΕΕ: Αναμένουμε σεβασμό της εμπορικής συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε συγκρατημένα, επισημαίνοντας ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη διμερή εμπορική συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, παρά την επιβολή των νέων δασμών, οι οποίοι βασίζονται σε ισχυρισμούς περί πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων για την καταναγκαστική εργασία.

Ιαπωνία: Η βιομηχανία μας τηρεί τους διεθνείς κανόνες

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα υποστήριξε ότι η αμερικανική απόφαση στηρίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η Ιαπωνία δεν έχει υιοθετήσει πλήρη απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που ενδέχεται να έχουν παραχθεί με καταναγκαστική εργασία.

Αυστραλία: Αδικαιολόγητο το μέτρο

Έντονη ήταν η αντίδραση και της Αυστραλίας, με την κυβέρνηση της Καμπέρας να χαρακτηρίζει τους νέους δασμούς αδικαιολόγητους και ασύμβατους με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που διατηρεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα εφαρμόζει από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια διεθνώς για την αντιμετώπιση της σύγχρονης δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας.

Βραζιλία: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι»

Η Βραζιλία χαρακτήρισε την αμερικανική απόφαση αυθαίρετη και αδικαιολόγητη. Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η χώρα παραμένει ανοικτή στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε όμως ότι, εφόσον περιοριστεί η πρόσβαση των βραζιλιάνικων προϊόντων στην αμερικανική αγορά, η Βραζιλία θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με άλλες αγορές.

Χιλή: Οι ισχυρισμοί δεν τεκμηριώνονται

Η κυβέρνηση της Χιλής υποστήριξε ότι τα νέα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στα εργασιακά πρότυπα που εφαρμόζει η χώρα ούτε στα τεχνικά, πολιτικά και νομικά στοιχεία που είχε υποβάλει κατά τη διάρκεια της σχετικής αμερικανικής έρευνας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ίδια η αμερικανική απόφαση δεν υποστηρίζει πως η Χιλή εξάγει προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την εξαίρεση βασικών εξαγώγιμων προϊόντων από τους νέους δασμούς.

Καναδάς: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η αντίδραση του Καναδά ήταν αισθητά πιο ήπια. Η Οτάβα εντάχθηκε στην κατηγορία του δασμού 10%, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA.

Η καναδική κυβέρνηση ανέφερε ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν αποτέλεσε έκπληξη, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συμμερίζονται τον στόχο της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και θα συνεχίσουν τον διάλογο.

Νέα Ζηλανδία: Διαφωνεί αλλά συνεχίζει τις συνομιλίες

Η Νέα Ζηλανδία δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας, ωστόσο ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει τις επαφές με την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν εξαιρέσεις για περίπου το 30% των εξαγωγών της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το βοδινό κρέας και τα ακτινίδια.

Νορβηγία: Δεν θα απαντήσουμε με αντίμετρα

Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει αντίποινα απέναντι στους νέους αμερικανικούς δασμούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση NRK ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι τα νορβηγικά προϊόντα επιβαρύνονται πλέον με δασμό 12,5%.

Χωρίς αντίποινα προς το παρόν

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, μέχρι στιγμής κανένας από τους μεγάλους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ανακοινώσει την επιβολή αντίμετρων για τους νέους δασμούς που συνδέονται με την καταναγκαστική εργασία.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις επιλέγουν, προς το παρόν, να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους διαπραγμάτευσης με την Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας την εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου αντί της κλιμάκωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης.