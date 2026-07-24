Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

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Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι προ των πυλών. Για τους περισσότερους από εμάς, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Για χιλιάδες όμως ασθενείς που χρειάζονται αίμα καθημερινά, είναι μια περίοδος ανάγκης και αγωνίας.

Στις δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη είναι αυτό που μας κρατά όρθιους ως κοινωνία και το αποκορύφωμα του καλοκαιριού αποτελεί μια από αυτές τις στιγμές που το κάλεσμα για κοινωνική αλληλεγγύη και ενεργό συμμετοχή είναι πιο ηχηρό από ποτέ αλλά και ικανό να αλλάξει θετικά χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος των καλοκαιρινών δράσεων για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) συνεχίζει τη διοργάνωση αιμοδοσιών σε κεντρικούς και εύκολα προσβάσιμους χώρους της Αθήνας και καλεί όλους τους πολίτες 18-65 ετών να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, από τις 15:00 έως τις 19:00, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

?️ Το Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ένας σύγχρονος, φιλόξενος πολυχώρος αθλητισμού και πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί το ιδανικό σημείο συνάντησης για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αποδείξουμε ότι η προσφορά παραμένει η πιο δυνατή έκφραση ανθρωπιάς.

Γι’ αυτό και σε προσκαλούμε να προσφέρεις εθελοντικά αίμα πριν φύγεις για διακοπές. Είναι μία πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης, που:

✔️Δεν κοστίζει τίποτα αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη

✔️Χαρίζει ζωή, πριν χαρίσεις χρόνο στον εαυτό σου

❤️ Χαρίζεται ανώνυμα, αλλά αγγίζει καρδιές.

? Είναι 10 λεπτά από τον χρόνο σου και 450ml αίμα

Για τον προσδιορισμό ραντεβού:

-Τηλεφωνικά στα 2132146716 (27/7 και 28/7 8.30-14.00) και 2135697986 (καθημερινές 9.00-20.00).

-Με την ψηφιακή εφαρμογή του Ε.ΚΕ.Α. “Δίνουμε αίμα” για κινητά:

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται: