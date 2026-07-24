Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα (24/7) ότι οι ένοπλες δυνάμεις της είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι δε θα πρέπει να επιτραπεί σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να επιχειρούν από βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Reuters, σε ανακοίνωσή τους την Πέμπτη, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αποστολές βομβαρδισμού εναντίον του Ιράν με αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη βάση Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, προειδοποιώντας ότι κάθε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση τέτοιων επιθέσεων θα αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το Λονδίνο επαναβεβαίωσε την ισχύ υφιστάμενης συμφωνίας που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για επιχειρήσεις που περιγράφονται ως συλλογική άμυνα της περιοχής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι σε κάθε μορφή επίθεσης, είτε προέρχεται από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

«Η προστασία αυτή περιλαμβάνει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, το οποίο υποστηρίζεται από μέσα του Βασιλικού Ναυτικού, του Βρετανικού Στρατού και της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, εξοπλισμένα με προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Η Βρετανία στηρίζει τις αμερικανικές αμυντικές επιχειρήσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι η υφιστάμενη συμφωνία καλύπτει αμερικανικές αμυντικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην εξουδετέρωση πυραυλικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών δυνατοτήτων οι οποίες χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Απαντώντας στην προειδοποίηση του Ιράν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η στάση του Λονδίνου δεν έχει αλλάξει και ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των πολιτών, των συμφερόντων και των συμμάχων της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγει την εμπλοκή σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για 13η διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την ουσιαστική κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας, ενώ η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές αραβικές χώρες.

Σύμφωνα με ειδικούς, το Ιράν ενδέχεται να διαθέτει πυραυλικό σύστημα με δυνατότητα να πλήξει το Λονδίνο, ωστόσο εκτιμάται ότι η ακρίβειά του θα είναι περιορισμένη και ο συνολικός κίνδυνος θεωρείται χαμηλός.

Η Βρετανία κατηγορεί εδώ και χρόνια το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και ότι χρησιμοποιεί εγκληματικές οργανώσεις και δίκτυα συνεργατών (proxies) για να στοχοποιεί αντιπάλους και αντικαθεστωτικούς που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο εντόπισαν 20 φερόμενα σχέδια επιθέσεων με πιθανές θανατηφόρες συνέπειες, τα οποία συνδέονται με το Ιράν.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα αυτόν το μήνα, η Βρετανία απαγόρευσε κάθε μορφή υποστήριξης προς τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, αξιοποιώντας νέες νομοθετικές εξουσίες που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης κρατικά υποστηριζόμενων δικτύων συνεργατών.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε σειρά επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο. Η βρετανική κυβέρνηση εκτίμησε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης «σχεδόν βέβαια» καθοδήγησαν την ομάδα που θεωρείται υπεύθυνη για αρκετές από αυτές τις επιθέσεις.

Παράλληλα, δύο Ρουμάνοι υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ενεργούσαν για λογαριασμό του Ιράν, καταδικάστηκαν αυτόν τον μήνα σε ποινές φυλάκισης για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δημοσιογράφου που εργαζόταν σε μέσο ενημέρωσης περσικής γλώσσας στο Λονδίνο.

Η Τεχεράνη έχει διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη σε τέτοιες επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές κατηγορίες αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.