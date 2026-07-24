Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον στρατιωτικής βιομηχανικής εγκατάστασης στην πόλη Κίροφ της Ρωσίας, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ρωσικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram την Παρασκευή (24/7), ο Ζελένσκι γνωστοποίησε επίσης ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση πετρελαίου που βρίσκεται περίπου 1.350 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιτυχημένα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας (logistics), χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς τοποθεσίες ή την έκταση των ζημιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η επιχείρηση με στόχο την αποδυνάμωση των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας τη σημασία της.

«Είναι σημαντικό ότι η επιχείρηση κατά της ρωσικής επιμελητείας, η οποία εφοδιάζει τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα για drones, συστήματα πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στο εσωτερικό της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας, αποθήκες καυσίμων, διυλιστήρια και κέντρα εφοδιασμού. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο μέτωπο.

Μέχρι στιγμής, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.