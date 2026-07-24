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Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία
Ειδήσεις
14:57 - 24 Ιουλ 2026

Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο σήμερα (24/7) για μια «δραματική κατάσταση» που αντιμετωπίζουν η χώρα του και γειτονικά κράτη, εξαιτίας των πολλαπλών μεγάλων δασικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει ταυτόχρονα, πολλές από τις οποίες μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη, περίπου 50 χιλιόμετρα από την ισπανική πρωτεύουσα, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια γης και απειλούν πολλές πόλεις και οικισμούς. Παράλληλα, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Μπροστά στην έκταση των πύρινων μετώπων, η Ισπανία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας τη συνδρομή τουλάχιστον τεσσάρων εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα, προσφέροντας τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της ημέρας επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συντονιστική συνάντηση για την προετοιμασία της αποστολής και την ανάπτυξη των εναέριων μέσων.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των επιχειρησιακών λεπτομερειών της αποστολής. Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη αναμένεται να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ η περιοχή του Τολέδο προορίζεται να αποτελέσει το βασικό πεδίο των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής προς την Ισπανία, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον τρόπο ανάπτυξης των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

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