«Συμμαχία των Προθύμων»: Στις ΗΠΑ στρατιωτικοί επιτελείς για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Τα επόμενα βήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και οι πιθανές κυρώσεις για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων», υπό την προεδρία των Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν σε μια συνάντηση ομάδων σχεδιασμού με τους Αμερικανούς ομολόγους τους «τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ενίσχυση των σχεδίων για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και την προετοιμασία για την ανάπτυξη μιας δύναμης ασφαλείας σε περίπτωση τερματισμού των εχθροπραξιών».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ηγέτες συζήτησαν επίσης για το πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση - και μέσω κυρώσεων - στον Πούτιν, μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου.

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ, στη συνεδρίαση συμμετείχαν πάνω από 30 ηγέτες χωρών.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δήλωσε:

«Τώρα είναι η ώρα να επιταχύνουμε το έργο μας στην πράξη και για να θέσουμε σε εφαρμογή μια εγγύηση παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ με συνεχή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο στρατός της Ουκρανίας πρέπει να είναι η «πρώτη γραμμή άμυνας».

Ο Κόστα δήλωσε ακόμη ότι η βασική εγγύηση ασφάλειας πρέπει να είναι η απόκτηση εκ μέρους της Ουκρανίας ενόπλων δυνάμεων ικανών να υπερασπιστούν την κυριαρχία της, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να προχωρήσουν οι τριμερείς συνομιλίες - στις οποίες θα συμμετάσχουν ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι -, αλλά και στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.



The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.



Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, δε, ο Κόστα είχε γράψει: «Η Ουκρανία ήταν — και θα παραμείνει — στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία».

The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.



The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.



Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «η δουλειά και η συνεργασία συνεχίζονται».

At today’s European Council convened by @eucopresident, we are discussing the progress made in our efforts for peace for Ukraine.



In Washington D.C. talks advanced on strong security guarantees for Ukraine, ending the bloodshed, sanctions and the return of the abducted children.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2025