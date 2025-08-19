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Μητσοτάκης: Θετική εξέλιξη η προοπτική συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν – Ανάγκη για άμεση εκεχειρία
Πολιτική
17:03 - 19 Αυγ 2025

Μητσοτάκης: Θετική εξέλιξη η προοπτική συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν – Ανάγκη για άμεση εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων (18/8) για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

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