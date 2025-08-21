Γάζα: Νέες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για εκεχειρία καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις

Σειρά παγκόσμιων ηγετών ανανέωσαν τις εκκλήσεις τους για κατάπαυση του πυρός, καθώς το Ισραήλ ξεκίνησε νέα χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι διέταξε τις ισραηλινές δυνάμεις να καταλάβουν ταχέως την Πόλη της Γάζας, η οποία φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν εκτοπιστεί από προηγούμενους βομβαρδισμούς σε άλλα μέρη του αποκλεισμένου θύλακα.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έφι Ντεφρίν, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν ήδη καταλάβει τα περίχωρα της πόλης, την οποία χαρακτήρισε «προπύργιο της Χαμάς». Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι αναμένεται να κληθούν για την επιχείρηση τον επόμενο μήνα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αντέδρασε με απογοήτευση στη νέα επίθεση, καλώντας μέσω κοινωνικών δικτύων το Ισραήλ να «αποφύγει τον μαζικό θάνατο και την καταστροφή που αναπόφευκτα θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα».

Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του, ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους εντός του Ισραήλ. Διεθνείς οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν για εκτεταμένο λιμό και εξάπλωση ασθενειών στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κατάληψη της Πόλης της Γάζας «κινδυνεύει να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν διαρκή πόλεμο» και κάλεσε να αναπτυχθεί διεθνής ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου ανέφερε την Τετάρτη ότι «καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή της να υλοποιήσει την επιχείρηση ‘Άρματα του Γεδεών ΙΙ’», αναφερόμενο στην προγραμματισμένη πολιορκία της Πόλης της Γάζας, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, καταστροφή και μαζικό εκτοπισμό».

Ταυτόχρονα, τα σχέδια του Ισραήλ για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη έχουν προκαλέσει νέα διεθνή καταδίκη. Πρόταση για την κατασκευή περίπου 3.000 κατοικιών σε έκταση 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων παλαιστινιακής γης κοντά στην Ιερουσαλήμ εγκρίθηκε από κυβερνητική επιτροπή αυτή την εβδομάδα, παρότι έχει παγώσει εδώ και δύο δεκαετίες λόγω ανησυχιών ότι θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα υπονομεύσει τις προοπτικές ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Ο Γκουτέρες δήλωσε την Πέμπτη ότι η απόφαση αυτή «πρέπει να ανακληθεί», ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, την χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τη Χαμάς να έχει αποδεχτεί πρόταση κατάπαυσης του πυρός από την Αίγυπτο και το Κατάρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, την οποία το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει.