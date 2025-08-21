Ευρωζώνη: Ετήσια αύξηση 1,7% της παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα τον Ιούνιο

Σε μηνιαία βάση, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με τον Μάιο, ο οποίος είχε σημειώσει πτώση 2,1%.
Αναλυτικότερα, το Ιούνιο του 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο:
- Η παραγωγή για την κατασκευή κτιρίων μειώθηκε κατά 1,8%.
- Οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες παρουσίασαν μείωση 0,2%.
Σε ετήσια σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024:
- Η παραγωγή στην κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά 3,3%.
- Οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες κατέγραψαν άνοδο 0,9%.
Τέλος, η Eurostat δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για την Ελλάδα, καθώς η χώρα δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία δεδομένα.