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Ευρωζώνη: Ετήσια αύξηση 1,7% της παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα τον Ιούνιο
Ειδήσεις
12:42 - 21 Αυγ 2025

Ευρωζώνη: Ετήσια αύξηση 1,7% της παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο του 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Σε μηνιαία βάση, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με τον Μάιο, ο οποίος είχε σημειώσει πτώση 2,1%.

Eurostat0_48e72.PNG

Αναλυτικότερα, το Ιούνιο του 2025 σε σύγκριση με τον Μάιο:

  • Η παραγωγή για την κατασκευή κτιρίων μειώθηκε κατά 1,8%.
  • Οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες παρουσίασαν μείωση 0,2%.

Σε ετήσια σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024:

  • Η παραγωγή στην κατασκευή κτιρίων αυξήθηκε κατά 3,3%.
  • Οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες κατέγραψαν άνοδο 0,9%.

Τέλος, η Eurostat δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για την Ελλάδα, καθώς η χώρα δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία δεδομένα.

Eurostat_969ce.PNG

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 12:48
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