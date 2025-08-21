ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Job Shadowing με σπουδαστές και σπουδάστριες του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:43 - 21 Αυγ 2025

Alpha Bank: Job Shadowing με σπουδαστές και σπουδάστριες του εργαστηρίου ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για τρίτη χρονιά, Στελέχη της Alpha Bank καλωσόρισαν στις ομάδες τους σπουδαστές και σπουδάστριες του εργαστηρίου, κάνοντας πράξη τη δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία

Για άλλη μία χρονιά, η Alpha Bank, πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για όλους, διοργάνωσε δράση job shadowing σε συνεργασία με το εργαστήρι ειδικής αγωγής (ΕΕΑ) «Μαργαρίτα». Στο πλαίσιο αυτό, σπουδαστές και σπουδάστριες του εργαστηρίου είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν για μία ημέρα σε διάφορες θέσεις στην Alpha Bank, να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας της και να συνεργαστούν με εργαζόμενους της Τράπεζας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παράλληλα με την ενημέρωση και την πρακτική εμπειρία, συνδέει τους σπουδαστές του εργαστηρίου με ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, πέντε σπουδαστές και σπουδάστριες με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οι συνοδοί τους από το ΕΕΑ «Μαργαρίτα», βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank στην Αθήνα, όπου τους υποδέχθηκαν οι ομάδες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην πρώτη αυτή εισαγωγική συνάντηση, οι σπουδαστές συζήτησαν με τα Στελέχη της Alpha Bank για τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους αναζητήσεις.

Αμέσως μετά, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρη Τσιτσιράγκο, ο οποίος τούς έδωσε χρήσιμες συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. «Eίναι μεγάλη μου χαρά να συναντώ τους σπουδαστές από το Εργαστήρι ‘Μαργαρίτα’. Η συνεργασία job shadowing με το εργαστήρι, που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευση μας για ένταξη και ίσες ευκαιρίες. Αποδεικνύει ότι ο θεσμικός ρόλος μίας Τράπεζας πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνδεση με την κοινωνία και τη στήριξη εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε ένα μέλλον πιο συμπεριληπτικό και δίκαιο», δήλωσε ο κ. Τσιτσιράγκος αμέσως μετά τη συνάντηση.

Για το υπόλοιπο της επίσκεψής τους στην Alpha Bank, οι σπουδαστές ανέλαβαν ο καθένας από μία υποστηρικτική εργασία, στα τμήματα της διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, της Βιβλιοθήκης, του κυλικείου, αλλά και στο γραφείο του Προέδρου, όπου είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, με την καθοδήγηση των εργαζομένων της Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Job Shadowing δράση διοργανώνεται από την Alpha Bank για τρίτη χρονιά, ενώ η συνεργασία με το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» για την ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση στην εργασία έχει ήδη οδηγήσει στην πρόσληψη σπουδαστών του εργαστηρίου. Ειδικότερα, φέτος το Σεπτέμβρη στο δυναμικό της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank θα ενταχθεί ακόμα μία σπουδάστρια, που γνώρισε την Τράπεζα μέσα από τη δράση job shadowing.

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» είναι ένας οργανισμός υποστήριξης ατόμων με νοητική αναπηρία. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η εύρεση κατάλληλης εργασίας για τους ωφελούμενούς του, με σκοπό την ομαλή και ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργεί ειδικό Τμήμα Ένταξης στην Εργασία (TEE), στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ωφελούμενων σε προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες, διάρκειας 5 μηνών, το οποίο τους προετοιμάζει για τη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να βρουν εργασία στην ελεύθερη αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στις αφίξεις σε καταλύματα τον Ιούνιο και 1,8% στις διανυκτερεύσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στις αφίξεις σε καταλύματα τον Ιούνιο και 1,8% στις διανυκτερεύσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank
Ανακοινώσεις

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/06/2026 - 14:23

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 14:22

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 13:41

Αύξηση άνω του 4% στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ - Κοντά στα 97$ το Brent

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:14

«Μην πυροβολείτε», το μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ