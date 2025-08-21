Greenpeace: Το τρένο πιο ακριβό από το αεροπλάνο στο 54% των ευρωπαϊκών δρομολογίων

Η Greenpeace Europe δημοσίευσε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, μια μελέτη που αποκαλύπτει πως το ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη είναι ακριβότερο από το αεροπλάνο στο 54% των περιπτώσεων. Η ανάλυση περιέλαβε 109 διεθνείς και 33 εσωτερικές διαδρομές, όπου σε όλες τα τρένα ήταν πρακτικά διαθέσιμα τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Σύμφωνα με την Greenpeace, το κόστος του τρένου μπορεί να φτάσει να είναι έως και 26 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της πτήσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαδρομή Βαρκελώνη-Λονδίνο, όπου το τρένο κοστίζει 389 ευρώ, ενώ η πτήση μόλις 14,99 ευρώ.

Η οργάνωση επισημαίνει πως το οικονομικό κίνητρο ωθεί τους ταξιδιώτες να προτιμούν το αεροπλάνο, ακόμα και όταν υπάρχουν προσιτές σιδηροδρομικές επιλογές. Ιδιαίτερα η Γαλλία καταγράφει το υψηλότερο κόστος σε διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια, όπου το 95% των δρομολογίων είναι πιο ακριβά σε σχέση με τις πτήσεις.

Τα νυχτερινά τρένα θεωρούνται από τη Greenpeace ως η καλύτερη κλιματική επιλογή για μεγάλες αποστάσεις, παρά το υψηλότερο κόστος τους συγκριτικά με τις πτήσεις χαμηλού κόστους.

Η οργάνωση ελπίζει σε μείωση των τιμών στα τρένα σε όλη την Ευρώπη και καταγγέλλει ότι η κηροζίνη για τα αεροπλάνα δεν φορολογείται, ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες επιβαρύνονται με φόρους ενέργειας, ΦΠΑ και υψηλά τέλη πρόσβασης.

Σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, το τρένο παραμένει φθηνότερο από το αεροπλάνο στο 70% των περιπτώσεων, σύμφωνα με την Greenpeace Europe.

Τέλος, τονίζεται ότι το τρένο είναι ένα από τα μέσα μεταφοράς με τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 ανά επιβάτη-χιλιόμετρο, ενώ το αεροπλάνο είναι πολύ πιο ρυπογόνο.