Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση στον εγχώριο τουρισμό αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (23/7), ωστόσο πίσω από τη φαινομενικά θετική εικόνα κρύβεται το «μυστικό» της συνεχιζόμενης οικονομικής πίεσης των ελληνικών νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, τα ταξίδια αυξήθηκαν κατά 13% το 2025, όμως παράλληλα η αύξηση των διανυκτερεύσεων ήταν αισθητά χαμηλότερη, αγγίζοντας το 7,4%. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές δαπάνες σημείωσαν άνοδο της τάξης του 12,5% φτάνοντας στα 3,86 δισ. ευρώ, πράγμα που καταδεικνύει την αυξημένη οικονομική επιβάρυνση.

Από τα στοιχεία που δημοσιευθήκαν προκύπτει ότι η αύξηση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας δεν μεταφράζεται και σε περισσότερες ημέρες διακοπών, καθώς οι περισσότεροι έκαναν ολιγοήμερες αποδράσεις και περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες προτίμησαν για τις διακοπές τους μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Ειδικότερα:

- Αυξήθηκαν τα ταξίδια από 1 έως 3 ημέρες κατά 26,7%.

- Τα ταξίδια 15 ή περισσότερων διανυκτερεύσεων έμεναν σχεδόν στάσιμα, με μικρή αύξηση της τάξης του 1,6%.

- Το 52,1% όσων ταξίδεψαν δεν διέμεινε σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα (αύξηση 13,1% σε ετήσια βάση), αλλά σε ίδιες εξοχικές κατοικίες ή καταλύματα που παρέχονταν δωρεάν από συγγενείς και φίλους, με τις συγκεκριμένες διανυκτερεύσεις να ανέρχονται στο 71,6% του συνόλου.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο όσων δεν έκαναν προσωπικά ταξίδια ήταν – όπως δήλωσαν – ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην οικονομική δαπάνη (56,4%). Πιο κάτω στη λίστα βρίσκονται οι λόγοι υγείας, η περιορισμένη κινητικότητα και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τέλος, αρνητικό πρόσημο εμφανίζουν και τα επαγγελματικά ταξίδια, με υποχώρηση της τάξης του 4,8% και τις σχετικές δαπάνες μειωμένες κατά 2,8%.