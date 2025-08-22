Γυναικοκτονία στον Βόλο με θύμα 36χρονη

Μία νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης του Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά και έπειτα να τράπηκε σε φυγή.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένουν. Οι δυο τους άρχισαν να μαλώνουν στο διαμέρισμά τους και στη συνέχεια κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνονται. Τότε ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αλβανικής καταγωγής με αιχμηρό αντικείμενο και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.