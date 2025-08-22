ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γυναικοκτονία στον Βόλο με θύμα 36χρονη
Ειδήσεις
12:18 - 22 Αυγ 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο με θύμα 36χρονη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης του Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά και έπειτα να τράπηκε σε φυγή.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένουν. Οι δυο τους άρχισαν να μαλώνουν στο διαμέρισμά τους και στη συνέχεια κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνονται. Τότε ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αλβανικής καταγωγής με αιχμηρό αντικείμενο και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 13:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης

Έργα αποχέτευσης ομβρίων στο Πάτημα Βριλησσίων εντάσσονται στο ΑΠΔΕ με χρηματοδότηση €4 εκατ.
Οικονομία

Έργα αποχέτευσης ομβρίων στο Πάτημα Βριλησσίων εντάσσονται στο ΑΠΔΕ με χρηματοδότηση €4 εκατ.

Ενισχύονται οι λαϊκές αγορές μέσω νέων αδειών και ταχύτερων διαδικασιών έκδοσής τους
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ενισχύονται οι λαϊκές αγορές μέσω νέων αδειών και ταχύτερων διαδικασιών έκδοσής τους

Brain drain 2.0: Οι νέοι στην Ελλάδα φτιάχνουν βαλίτσες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Brain drain 2.0: Οι νέοι στην Ελλάδα φτιάχνουν βαλίτσες

Η CLIA και τα «καθρεφτάκια» της
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η CLIA και τα «καθρεφτάκια» της

Κυβέρνηση για στοιχεία Eurostat: Οι Έλληνες οι πιο γκρινιάρηδες στην ΕΕ
Πολιτική

Κυβέρνηση για στοιχεία Eurostat: Οι Έλληνες οι πιο γκρινιάρηδες στην ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της
Ειδήσεις

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά
Πολιτική

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού
Πολιτική

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 14:23

Πλεύρης: Πτώση 26% στις ροές το 2026 – Πολιτική σύγκρουση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 14:18

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα - Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Business Facts
09/06/2026 - 13:38

Ποιες είναι οι 5 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 13:35

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:34

ΤτΕ: Ασταμάτητο το ράλι στις τιμές κατοικίας - Αύξηση 5,7% για τα διαμερίσματα το α΄ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:25

Η γερμανική βιομηχανία «ανασαίνει» οριακά: Μικρή άνοδος παραγωγής 0,4% σε εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πολιτική
09/06/2026 - 13:19

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:14

AcceleratorX: Έως 30/6 οι αιτήσεις για τον ευρωπαϊκό επιταχυντή που στηρίζει AI startups

Οικονομία
09/06/2026 - 13:11

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:10

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού δήλωσης οικοπέδων έως τις 30 Ιουνίου

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:05

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ