ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Γιώργος Τατάκης κερδίζει το Βραβείο Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης με τη σειρά «Καρυάτις»
Magazino
11:54 - 22 Αυγ 2025

Ο Γιώργος Τατάκης κερδίζει το Βραβείο Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης με τη σειρά «Καρυάτις»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μεγάλη διεθνής διάκριση για την ελληνική φωτογραφία: ο Γιώργος Τατάκης, με τη σειρά «Καρυάτις», αναδείχθηκε νικητής της 8ης Έκδοσης του Βραβείου Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης (Trieste Civic Museums Award), που απονέμεται στο πλαίσιο των URBAN Photo Awards στην Ιταλία. Το βραβείο συνοδεύεται από ατομική έκθεση στη Sala Selva του ιστορικού Palazzo Gopcevich στην Τεργέστη, με εγκαίνια στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς το έργο του Τατάκη προβάλλει με σύγχρονο εικαστικό τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά και ήδη έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής

Η επιλογή έγινε από την Claudia Colecchia, υπεύθυνη της Φωτοθήκης και Βιβλιοθήκης των Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης, και τη Michela Messina, επιμελήτρια του Μουσείου Sartorio. Σε κοινή τους δήλωση, τόνισαν:

«Το φωτογραφικό έργο του Γιώργου Τατάκη ξεχωρίζει για την ικανότητά του να διατυπώνει μια βαθιά στοχαστική προσέγγιση της πολιτιστικής ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης. Η τοποθεσία ανάμεσα στην αποσυντεθειμένη αρχιτεκτονική εγκαταλελειμμένων αποθηκών μετατρέπεται σε οπτικό παλίμψηστο όπου η ελληνική ιστορία, η αντοχή και η νοσταλγία αλληλοδιαπλέκονται. Οι γυναίκες που απεικονίζονται με τις παραδοσιακές φορεσιές τους ενσαρκώνουν μια ζωντανή μνήμη, σύμβολα πολιτιστικής συνέχειας μέσα σε ένα τοπίο που μαρτυρεί το πέρασμα του χρόνου.

Η αντίθεση ανάμεσα στη σιωπηλή μεγαλοπρέπεια αυτών των εγκαταλελειμμένων χώρων και στον πλούτο του νοηματικού βάθους της παραδοσιακής ενδυμασίας ενεργοποιεί έναν πολυεπίπεδο διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στη ρημαγμένη μορφή και το τελετουργικό. Με αυτόν τον τρόπο, η φωτογραφία του Τατάκη υπερβαίνει την απλή τεκμηρίωση και παρουσιάζεται ως ένας ερμηνευτικός λόγος· μια γλώσσα που επαναπλαισιώνει την πολιτιστική κληρονομιά και τη συνδέει με τη σύγχρονη εμπειρία.

Με αυτήν την έννοια, η απονομή του Βραβείου Δημοτικών Μουσείων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναγνωρίζει τη φωτογραφία ως μέσο ικανό να καθιερώσει έναν βαθύ διάλογο με το μουσειακό απόθεμα. Μέσα από το έργο του, ο Τατάκης συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση της μνήμης, αλλά και στην οπτική και συμβολική ανα-επεξεργασία της, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της τέχνης ως μέσου πολιτισμικής μετάδοσης».

— Claudia Colecchia και Michela Messina

Η σειρά «Καρυάτις»

Το «Καρυάτις» δημιουργείται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια και περιλαμβάνει πάνω από 300 πορτρέτα γυναικών σε όλη την Ελλάδα: από τα σπίτια των χωριών στον Έβρο, μέχρι ορεινές διαδρομές του Βορρά, ιστορικά αρχοντικά στη Ρόδο και παραθαλάσσια τοπία του Αιγαίου.

Με συνεργασία τοπικών κοινοτήτων, κάθε φωτογραφία σχεδιάζεται με εθνογραφική ακρίβεια: κέντημα, στάση, κίνηση και περιβάλλον επιλέγονται προσεκτικά ώστε να αναδεικνύουν τη σημασία της γυναικείας τοπικής ενδυμασίας.

Ο καλλιτέχνης

Ο Γιώργος Τατάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και άφησε την καριέρα του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για να αφοσιωθεί στη φωτογραφία. Οι δύο βασικές του σειρές, Καρυάτις και Ήθος, έχουν παρουσιαστεί σε μουσεία και εκθέσεις διεθνώς και έχουν δημοσιευθεί σε μέσα όπως οι New York Times, το National Geographic και το LFI. Με 22 διεθνή βραβεία στο ενεργητικό του, ο Τατάκης καταγράφει με το έργο του την ελληνική παράδοση, συνδυάζοντας τη γεωμετρική αυστηρότητα με την αφηγηματική δύναμη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ifo: Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία τον Ιούλιο
Επιχειρήσεις

Ifo: Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία τον Ιούλιο

Οι «ειρηνευτικές συμφωνίες» του Τραμπ και η αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς
Ειδήσεις

Οι «ειρηνευτικές συμφωνίες» του Τραμπ και η αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης

Brain drain 2.0: Οι νέοι στην Ελλάδα φτιάχνουν βαλίτσες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Brain drain 2.0: Οι νέοι στην Ελλάδα φτιάχνουν βαλίτσες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος για 12η συνεχή χρονιά
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος για 12η συνεχή χρονιά

Νόμπελ Οικονομίας για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία»
Ειδήσεις

Νόμπελ Οικονομίας για την «εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία»

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.: Κορυφαίες διακρίσεις για το έργο MasVision στα UX|CX Awards 2025.
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.: Κορυφαίες διακρίσεις για το έργο MasVision στα UX|CX Awards 2025.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 14:29

ΠΑΣΟΚ: Αλλεπάλληλοι θάνατοι κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας - Επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων

Πολιτική
09/06/2026 - 14:23

Πλεύρης: Πτώση 26% στις ροές το 2026 – Πολιτική σύγκρουση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 14:18

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα - Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Business Facts
09/06/2026 - 13:38

Ποιες είναι οι 5 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 13:35

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:34

ΤτΕ: Ασταμάτητο το ράλι στις τιμές κατοικίας - Αύξηση 5,7% για τα διαμερίσματα το α΄ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:25

Η γερμανική βιομηχανία «ανασαίνει» οριακά: Μικρή άνοδος παραγωγής 0,4% σε εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πολιτική
09/06/2026 - 13:19

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:14

AcceleratorX: Έως 30/6 οι αιτήσεις για τον ευρωπαϊκό επιταχυντή που στηρίζει AI startups

Οικονομία
09/06/2026 - 13:11

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:10

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού δήλωσης οικοπέδων έως τις 30 Ιουνίου

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:05

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ