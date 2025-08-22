Ο Γιώργος Τατάκης κερδίζει το Βραβείο Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης με τη σειρά «Καρυάτις»

Μεγάλη διεθνής διάκριση για την ελληνική φωτογραφία: ο Γιώργος Τατάκης, με τη σειρά «Καρυάτις», αναδείχθηκε νικητής της 8ης Έκδοσης του Βραβείου Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης (Trieste Civic Museums Award), που απονέμεται στο πλαίσιο των URBAN Photo Awards στην Ιταλία. Το βραβείο συνοδεύεται από ατομική έκθεση στη Sala Selva του ιστορικού Palazzo Gopcevich στην Τεργέστη, με εγκαίνια στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς το έργο του Τατάκη προβάλλει με σύγχρονο εικαστικό τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά και ήδη έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής

Η επιλογή έγινε από την Claudia Colecchia, υπεύθυνη της Φωτοθήκης και Βιβλιοθήκης των Δημοτικών Μουσείων Τεργέστης, και τη Michela Messina, επιμελήτρια του Μουσείου Sartorio. Σε κοινή τους δήλωση, τόνισαν:

«Το φωτογραφικό έργο του Γιώργου Τατάκη ξεχωρίζει για την ικανότητά του να διατυπώνει μια βαθιά στοχαστική προσέγγιση της πολιτιστικής ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης. Η τοποθεσία ανάμεσα στην αποσυντεθειμένη αρχιτεκτονική εγκαταλελειμμένων αποθηκών μετατρέπεται σε οπτικό παλίμψηστο όπου η ελληνική ιστορία, η αντοχή και η νοσταλγία αλληλοδιαπλέκονται. Οι γυναίκες που απεικονίζονται με τις παραδοσιακές φορεσιές τους ενσαρκώνουν μια ζωντανή μνήμη, σύμβολα πολιτιστικής συνέχειας μέσα σε ένα τοπίο που μαρτυρεί το πέρασμα του χρόνου.

Η αντίθεση ανάμεσα στη σιωπηλή μεγαλοπρέπεια αυτών των εγκαταλελειμμένων χώρων και στον πλούτο του νοηματικού βάθους της παραδοσιακής ενδυμασίας ενεργοποιεί έναν πολυεπίπεδο διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στη ρημαγμένη μορφή και το τελετουργικό. Με αυτόν τον τρόπο, η φωτογραφία του Τατάκη υπερβαίνει την απλή τεκμηρίωση και παρουσιάζεται ως ένας ερμηνευτικός λόγος· μια γλώσσα που επαναπλαισιώνει την πολιτιστική κληρονομιά και τη συνδέει με τη σύγχρονη εμπειρία.

Με αυτήν την έννοια, η απονομή του Βραβείου Δημοτικών Μουσείων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναγνωρίζει τη φωτογραφία ως μέσο ικανό να καθιερώσει έναν βαθύ διάλογο με το μουσειακό απόθεμα. Μέσα από το έργο του, ο Τατάκης συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση της μνήμης, αλλά και στην οπτική και συμβολική ανα-επεξεργασία της, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της τέχνης ως μέσου πολιτισμικής μετάδοσης».

— Claudia Colecchia και Michela Messina

Η σειρά «Καρυάτις»

Το «Καρυάτις» δημιουργείται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια και περιλαμβάνει πάνω από 300 πορτρέτα γυναικών σε όλη την Ελλάδα: από τα σπίτια των χωριών στον Έβρο, μέχρι ορεινές διαδρομές του Βορρά, ιστορικά αρχοντικά στη Ρόδο και παραθαλάσσια τοπία του Αιγαίου.

Με συνεργασία τοπικών κοινοτήτων, κάθε φωτογραφία σχεδιάζεται με εθνογραφική ακρίβεια: κέντημα, στάση, κίνηση και περιβάλλον επιλέγονται προσεκτικά ώστε να αναδεικνύουν τη σημασία της γυναικείας τοπικής ενδυμασίας.

Ο καλλιτέχνης

Ο Γιώργος Τατάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και άφησε την καριέρα του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για να αφοσιωθεί στη φωτογραφία. Οι δύο βασικές του σειρές, Καρυάτις και Ήθος, έχουν παρουσιαστεί σε μουσεία και εκθέσεις διεθνώς και έχουν δημοσιευθεί σε μέσα όπως οι New York Times, το National Geographic και το LFI. Με 22 διεθνή βραβεία στο ενεργητικό του, ο Τατάκης καταγράφει με το έργο του την ελληνική παράδοση, συνδυάζοντας τη γεωμετρική αυστηρότητα με την αφηγηματική δύναμη.