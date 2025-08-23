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Βρετανία: Ο Φάρατζ εξαγγέλλει «μαζικές απελάσεις» σε περίπτωση που αναλάβει την εξουσία
Ειδήσεις
19:33 - 23 Αυγ 2025

Βρετανία: Ο Φάρατζ εξαγγέλλει «μαζικές απελάσεις» σε περίπτωση που αναλάβει την εξουσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νάιτζελ Φάρατζ, υποστηρικτής του Brexit και ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, παρουσίασε το Σάββατο (23/8) τα σχέδιά του για την «μαζική απέλαση» μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, σε περίπτωση που το κόμμα του αναλάβει την επόμενη βρετανική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ο Φάρατζ δήλωσε πως σκοπεύει να αποχωρήσει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να υπογράψει συμφωνίες με χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Ερυθραία, απ’ όπου προέρχεται μεγάλος αριθμός μεταναστών, ώστε να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των παράτυπων μεταναστών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια των Βρετανών πολιτών, ειδικά των γυναικών και των παιδιών, και όχι οι πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες στις οποίες θα απελαθούν οι αιτούντες άσυλο. Επισήμανε ότι ανησυχεί περισσότερο για την απειλή που θεωρεί πως αποτελούν οι αιτούντες άσυλο για την ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί μικρές διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια, μετά από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που αποδίδονται σε μετανάστες.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση και το ζήτημα του ασύλου απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη, με το Reform UK να προηγείται στις τελευταίες έρευνες πρόθεσης ψήφου.

Πέρυσι, περίπου 37.000 άνθρωποι, κυρίως από χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Συρία και η Ερυθραία, πέρασαν στη Βρετανία από τη Γαλλία με μικρά σκάφη — αριθμός που αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Φάρατζ ανακοίνωσε πως θα καταργήσει το δικαίωμα των μεταναστών που φτάνουν με μικρά σκάφη να ζητούν άσυλο ή να αμφισβητούν τις απελάσεις, επικαλούμενος εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα αντικαταστήσει τους ισχύοντες νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο στόχος της νομοθεσίας αυτής είναι η υλοποίηση μαζικών απελάσεων, ενώ προτείνει την κατασκευή κέντρων κράτησης σε πρώην αεροπορικές βάσεις, με κόστος 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών, όπου θα κρατούνται έως 24.000 μετανάστες. Προβλέπει, επίσης, πέντε απελάσεις καθημερινά, που συνολικά θα φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Σε περίπτωση που αυτά τα μέτρα αποτύχουν, οι αιτούντες άσυλο θα κρατούνται στη Νήσο Αναλήψεως, βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο Ατλαντικό, ως ένδειξη αυστηρότητας και αποτροπής.

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