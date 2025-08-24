ΕΕ: Επενδύει 116 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μέσω 13 νέων έργων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέα επένδυση ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ σε 13 έργα που στοχεύουν στην αποκατάσταση και προστασία της υγείας των ωκεανών, των θαλασσών και των εσωτερικών υδάτων.

Τα έργα αυτά επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕ για τους ωκεανούς και τα ύδατα και εστιάζουν σε ποικίλες δράσεις όπως η διατήρηση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, η προστασία των οικοτόπων των μεταναστευτικών ψαριών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας και η ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε διάφορες υδάτινες περιοχές της Ευρώπης, από τον Εύξεινο Πόντο και τον Δούναβη μέχρι τη Μεσόγειο, τη Βαλτική, τον Ατλαντικό και την Αρκτική, και εμπλέκουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους οργανισμούς.

Ανάμεσα στα πιο καινοτόμα έργα είναι το SEAMPHONI, που θα αξιοποιήσει προηγμένες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε υπεράκτιες περιοχές, καθώς και το DanubeLifelines, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση των μεταναστευτικών διαδρομών ψαριών στον Δούναβη. Επίσης, τα έργα ECO-CATCH και MarineGuardian θα αναπτύξουν νέα εργαλεία και μεθόδους για βιώσιμη αλιεία, μειώνοντας τις ανεπιθύμητες παρεμπίπτουσες αλιεύσεις και προστατεύοντας κρίσιμους θαλάσσιους οικοτόπους.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και τα έργα επιλέχθηκαν ύστερα από αξιολόγηση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Πληροφορίες για τους δικαιούχους και τα επιμέρους κονδύλια κάθε έργου είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της ευρωπαϊκής αποστολής για τους ωκεανούς.

Με αυτή τη νέα επένδυση, η ΕΕ κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της για την οικολογική αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και διασφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.