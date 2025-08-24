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Καραγκούνης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε
Πολιτική
13:31 - 24 Αυγ 2025

Καραγκούνης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην ΕΡΤ News αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας ενόψει της ΔΕΘ για ασφαλισμένους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες και τη μεσαία τάξη.

Όπως τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης: «Χορηγούμε πάνω από 250εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, ακριβώς για να καλύψουμε αυτή τη μεγάλη αδικία της προσωπικής διαφοράς, που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση, καιδίνουμε έκτακτο βοήθημα κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους».

Αναφορικά με το συνολικό εύρος των σχεδιαζόμενων μέτρων, το οποίο ανέρχεται σε 1,5δισ. ευρώ, δήλωσε ότι έχει ήδη εξηγηθεί από πού θα προέλθουν τα χρήματα: «Κατά βάση από την πάταξη της φοροδιαφυγής, και είναι τεράστια η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε αντλήσει πάνω από 700εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης. Αλλά η λογική μας είναι να δώσουμε περισσότερα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Δεν θα είναι δηλαδή μια συντεχνιακού χαρακτήρα δέσμευση αλλά μέτρα με αναπτυξιακό πρόσημο. Από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, με τα έσοδα τουρισμού που πάνε αρκετά καλά και βεβαίως και από τη ρήτρα διαφυγής που έχουμε σε αμυντικές δαπάνες», ενώ ανακοίνωσε πως: «Προφανώς θα γίνει παρέμβαση στις κλίμακες φορολόγησης, στα τεκμήρια».

Για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών επεσήμανε ότι: «Είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και για να μπορούν να δίνουν μεγαλύτερους μισθούς και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού».

Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση: «Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Στόχος είναι να φτάσουμε στο 5,9% μείωσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, κάτι το οποίο για μας είναι προτεραιότητα».

Όσον αφορά τις συντάξεις, αναφέρθηκε στις αυξήσεις ενώ σημείωσε: «Από το 2,4% που κλείδωσαν πέρυσι, θα δούμε και φέτος πόσο θα είναι το νέο ποσοστό».

Για τη συμβολή της ψηφιακής κάρτας στην είσπραξη δόσεων πληρωμών και στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, σχολίασε ο Κώστας Καραγκούνης: «Η ψηφιακή κάρτα γεμίζει και ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε αυξήσει τα έσοδα… έχουμε μειώσει πολύ την ανεργία, που έχει φτάσει στο 7,9% έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας Η ψηφιακή κάρτα με τις εκατομμύρια δηλωμένες υπερωρίες προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, γεμίζει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας».

Αναφερόμενος στα στοιχεία ο κ. Καραγκούνης είπε ότι: «Με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49ώρες την εβδομάδα. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,4%. Τα στοιχεία της Eurostat είναι συντριπτικά και απλά πάνε να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα… είπε ο κ. Καραγκούνης σχετικά με τις επικρίσεις από την Αντιπολίτευση».

Για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας μέσω των ελέγχων, τόνισε: «Οι έλεγχοι από 54.294 το 2019 έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή περίπου στις 80.000. γιατί αρχίζει και μπαίνει τάξη στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, έχουμε ελέγχους και έχουμε ξεκάθαρη βούληση να προστατέψουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Τέλος, ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας: «Έχουν αυξηθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουν υπογραφεί πρόσφατα δύο -τρεις πολύ μεγάλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μισθούς πάνω από το κατώφλι των 950ευρώ Θυμάστε ότι υπό μία έννοια χλευάστηκε τώρα έρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας Ο στόχος είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να υπογραφούν με συγκεκριμένα κίνητρα περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2025 - 13:46
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