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Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός Βραζιλιάνος τουρίστας σε πισίνα – Στο νοσοκομείο ο φίλος του
Ειδήσεις
13:34 - 24 Αυγ 2025

Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός Βραζιλιάνος τουρίστας σε πισίνα – Στο νοσοκομείο ο φίλος του

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Μύκονο, όταν δύο νεαροί τουρίστες από τη Βραζιλία, ηλικίας 20 και 22 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε πισίνα, με τον έναν να ανασύρεται νεκρός και τον άλλο να διασώζεται την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό συνέβη όταν μέλη του προσωπικού του καταλύματος παρατήρησαν υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει προς χαμηλότερους ορόφους, γεγονός που τους ανησύχησε. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα: και οι δύο νεαροί ήταν ακίνητοι μέσα στο νερό.

Δεν αποκλείεται η υπερχείλιση να συνέβη την ώρα που οι δύο νέοι προσπαθούσαν μάταια να σωθούν, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να επαναφέρουν τον έναν εκ των δύο στη ζωή.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τον ιατροδικαστή και τις τοξικολογικές εξετάσεις.

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