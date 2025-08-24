Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο Κίεβο για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, πραγματοποιεί σήμερα 24/8 επίσκεψη στο Κίεβο, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Κάρνεϊ δήλωσε: «Σήμερα, την ουκρανική Ημέρα της Ανεξαρτησίας, και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του έθνους τους, ο Καναδάς ενισχύει την υποστήριξή του και τις προσπάθειές του προς μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο Αντρίι Γιερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε θερμά τον Καναδό πρωθυπουργό, επισημαίνοντας τη σημασία της επίσκεψης σε μια τόσο συμβολική ημέρα.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα , την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», δήλωσε μέσω Telegram.

Η παρουσία του Καναδού πρωθυπουργού στο Κίεβο αποτελεί ισχυρή ένδειξη πολιτικής και διπλωματικής στήριξης προς την Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις και οι διεθνείς πιέσεις για τερματισμό της ρωσικής εισβολής.