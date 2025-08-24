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Φον ντερ Λάιεν: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ ενισχύει τη σταθερότητα και αποτρέπει την κλιμάκωση των εντάσεων
Ειδήσεις
22:20 - 24 Αυγ 2025

Φον ντερ Λάιεν: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ ενισχύει τη σταθερότητα και αποτρέπει την κλιμάκωση των εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπερασπίστηκε την πρόσφατη εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλει στη σταθερότητα και αποτρέπει την κλιμάκωση εντάσεων με έναν στρατηγικό εταίρο.

Σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, και το οποίο επικαλείται το Bloomberg, η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα αποτελούσε αντικείμενο πανηγυρισμών από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα.

«Αντί γι’ αυτό, συμφωνήσαμε σε μια ισχυρή —έστω όχι τέλεια— συμφωνία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα μέτρα αντιποίνων με δασμούς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια δαπανηρή εμπορική σύγκρουση με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία της Ευρώπης.

Σε σύγκριση με άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόσθετοι δασμοί πέραν των υφιστάμενων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε ενιαίο δασμό 15%, ο οποίος —όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής— παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των προϊόντων τους στην αμερικανική αγορά.

Η προκαταρκτική συμφωνία είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα στη Σκωτία, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ευρωβουλευτές και βιομηχανικούς φορείς. Παρ’ όλα αυτά, την περασμένη εβδομάδα οι δύο πλευρές επικύρωσαν επίσημα τη συμφωνία, ανακοινώνοντας σχέδια για μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελαφρύνσεων σε προϊόντα όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Επιπλέον, ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μείωση δασμών σε άλλα προϊόντα, όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη, για τα οποία δεν επετεύχθη εξαίρεση στη συμφωνία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπερασπίστηκε και εκείνος τη συμφωνία το Σάββατο, δηλώνοντας ότι, αν και οι νέοι δασμοί θα επιβαρύνουν τη γερμανική οικονομία, ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ θα είχε πολύ πιο δυσμενείς συνέπειες.

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