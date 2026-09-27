Αμερικανικά ομόλογα: Νέα «έκρηξη» αποδόσεων – Η ισχυρή οικονομία δοκιμάζει τις αντοχές της Fed

Η ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει η αμερικανική οικονομία, παρά το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, επαναφέρει τις πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αγορά των αμερικανικών Treasuries, συνολικής αξίας περίπου 32 τρισ. δολαρίων, κατέγραψε αυτή την εβδομάδα τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την έναρξη του εμπορικού πολέμου της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ οδεύει προς τον χειρότερο μήνα της από τα τέλη του 2024.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται η ισχυρότερη του αναμενομένου οικονομική δραστηριότητα, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, το υψηλό δημόσιο χρέος και η άνοδος των τιμών ενέργειας.

Σε υψηλά πολλών ετών οι αποδόσεις των Treasuries

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος χρήματος, ξεπέρασε μέσα στην εβδομάδα το 5,2%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς Treasury κινήθηκε πάνω από το 5,5%, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από το 2004.

Για τους μεγάλους επενδυτές στην αγορά ομολόγων, η άνοδος των αποδόσεων συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την προσαρμογή στις ενδείξεις ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς.

Ο Mike Riddell της Fidelity International σημείωσε ότι τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία υποδηλώνουν πως τα επιτόκια δεν έχουν ακόμη φτάσει σε επίπεδα που να προκαλούν ουσιαστική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Νέες εκτιμήσεις για τη νομισματική πολιτική

Η εικόνα της οικονομίας, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, έχει ήδη επηρεάσει τις προσδοκίες των επενδυτών για τη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ.

Η Federal Reserve προχώρησε αυτόν τον μήνα σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, την πρώτη από το 2023. Παράλληλα, οι πιο αυστηρές τοποθετήσεις ορισμένων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις στην αγορά για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

Τα τελευταία στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα ενισχύουν αυτή την εικόνα. Ο δείκτης PMI της S&P Global για τον Σεπτέμβριο κατέγραψε επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, ο δείκτης GDPNow της Atlanta Fed προέβλεπε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,1% για το τρίτο τρίμηνο. Στην εξέλιξη αυτή φαίνεται να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, η δυναμική των χρηματιστηριακών αγορών και οι αυξημένες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αγορές επανατιμολογούν την πορεία των επιτοκίων

Οι τιμές στην αγορά δείχνουν ότι οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον περίπου 0,9 ποσοστιαίες μονάδες πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων έως την ίδια περίοδο του επόμενου έτους, έναντι περίπου 0,6 μονάδων που ανέμεναν στις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν από τη συνεδρίαση της Fed.

Η μεταβολή των προσδοκιών έχει επηρεάσει και την αγορά συναλλάγματος. Το δολάριο έχει ενισχυθεί περίπου 1,5% τον Σεπτέμβριο έναντι βασικών νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις έχουν επίσης αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι η Fed μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης και ακριβότερης ενέργειας

Στο μέτωπο του πληθωρισμού προστίθεται η άνοδος των τιμών ενέργειας. Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης, ενώ η άνοδος του πετρελαίου αυξάνει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στην πλευρά της προσφοράς.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το καθαρό αμερικανικό δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια. Οι υψηλότερες αποδόσεις των Treasuries αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Πιέσεις και στα στεγαστικά δάνεια

Η άνοδος των αποδόσεων έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται και στη στεγαστική αγορά. Το επιτόκιο των 30ετών στεγαστικών δανείων έφτασε αυτή την εβδομάδα το 7%, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι πλέον πότε και σε ποιο βαθμό η διατήρηση των αποδόσεων των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα θα μπορούσε να περιορίσει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα ή να επηρεάσει την έως τώρα ανθεκτική πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε μια αμερικανική οικονομία που εξακολουθεί να αντέχει στις αυξημένες χρηματοδοτικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνει ο Robert Tipp της PGIM Credit, η αμερικανική οικονομία εμφανίζεται σχετικά λιγότερο ευαίσθητη στις αυξήσεις των επιτοκίων σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και αποθέματα ρευστότητας.