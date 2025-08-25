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ΗΠΑ: Επίδειξη δύναμης από Τραμπ μέσω... εργαλειοποίησης της Εθνοφρουράς
Ειδήσεις
11:30 - 25 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Επίδειξη δύναμης από Τραμπ μέσω... εργαλειοποίησης της Εθνοφρουράς

Reporter.gr Newsroom
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Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι σκοπεύει να στείλει στην Ουάσιγκτον την Εθνοφρουρά για να «καθαρίσει» την πόλη από την εγκληματικότητα δεν έμεινε στα... χαρτιά, αλλά έγινε πράξη, αφού από το βράδυ της Κυριακής (24/8) 2.200 ένοπλοι στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης έχουν βγει στους δρόμους. 

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή (22/8), ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε εντολή σε περίπου 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον να αρχίσουν να φέρουν όπλα, αλλάζοντας το μέχρι τότε καθεστώς, αφού μέχρι πρότινος ήταν άοπλοι και απασχολούνταν σε περιπολίες ασφάλειας, ρύθμιση κυκλοφορίας και υποστήριξη σε εκδηλώσεις με πλήθος.

Έτσι, την Κυριακή (24/8) το βράδυ, αρκετοί ένοπλοι Εθνοφρουροί εθεάθησαν να περιπολούν στη συνοικία Chinatown της Ουάσιγκτον, με διακριτικά «MP» (Military Police – Στρατιωτική Αστυνομία).

Όπως μεταδίδει το NBC, τα περισσότερα από τα μέλη της Εθνοφρουράς θα φέρουν τα υπηρεσιακά τους πιστόλια M17, ενώ ένας μικρός αριθμός θα είναι οπλισμένος με τα τυφέκια M4. Οι στρατιώτες έχουν άδεια να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους μόνο για αυτοάμυνα και «ως έσχατη λύση» απέναντι σε «άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δύναμη που διαχειρίζεται την επιχείρηση.

Εκπρόσωπος της δύναμης ανέφερε ότι μάλλον μόνον όσοι συμμετέχουν σε αποστολές ασφαλείας θα είναι οπλισμένοι, ενώ όσοι εκτελούν καθήκοντα «καλλωπισμού» και «αποκατάστασης κοινοτήτων» στην πόλη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα φέρουν όπλα.

Η ομοσπονδιακή δύναμη ανακοίνωσε ότι εξετάζει αίτημα της τοπικής αστυνομίας για αυξημένη παρουσία Εθνοφρουρών σε σταθμούς του μετρό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο στρατός τόνισε ότι «τα μέλη της Εθνοφρουράς λαμβάνουν εκπαίδευση και τακτική επαναξιολόγηση», ενώ υποβάλλονται σε ετήσιες πιστοποιήσεις οπλοφορίας πριν αναλάβουν υπηρεσία με όπλα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως οι Εθνοφρουροί πλέον είναι οπλισμένοι, δεν προχωρούν σε συλλήψεις αλλά επικεντρώνονται στην προστασία ομοσπονδιακών κτιρίων και στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την αστυνομία που εκτελεί συλλήψεις.

Συνολικά περισσότεροι από 2.200 Εθνοφρουροί, κυρίως από άλλες πολιτείες, έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τραμπ κατά του εγκλήματος και της αστεγίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας της πόλης, την περίοδο της ανάπτυξης των στρατευμάτων, η βία είχε ήδη μειωθεί κατά περίπου 27% σε σχέση με πέρυσι.

Περίπου το 60% των αναπτυγμένων δυνάμεων προέρχεται από άλλες πολιτείες, με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να στέλνουν εκατοντάδες στρατιώτες. Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, έστειλε περισσότερους από 400 Εθνοφρουρούς «ως ένδειξη δέσμευσης» στην πρωτοβουλία Τραμπ – περισσότερους από κάθε άλλον κυβερνήτη.

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν την κίνηση αυτή, κατηγορώντας τον Τραμπ για «τρομοκρατικές τακτικές» και για πολιτικά κίνητρα, σημειώνοντας ότι οι βασικοί του στόχοι είναι πόλεις με μαύρη ηγεσία.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνον δεν πτοείται, αλλά την Κυριακή (24/8) απείλησε να στείλει στρατό και στη Βαλτιμόρη, μετά από αντιπαράθεση με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Μέριλαντ, Ουές Μουρ, χαρακτηρίζοντας την πόλη «γεμάτη εγκληματικότητα». Σχετικές εντολές έχουν δοθεί επίσης για τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, με τις τοπικές αρχές να καταγγέλουν τις παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου.

«Αν ο Ουές Μουρ χρειαστεί βοήθεια, όπως ο Γκάβιν ‘Νιούσκαμ’ στο Λ.Α., θα στείλω ‘στρατεύματα’, όπως έγινε στην Ουάσιγκτον, και θα καθαρίσουμε το Έγκλημα γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, χρησιμοποιώντας υποτιμητικό παρατσούκλι για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπως η Ουάσιγκτον είναι ιστορικά ασυνήθιστη, καθώς ο θεσμός παραδοσιακά χρησιμοποιείται σε φυσικές καταστροφές ή σε περιπτώσεις εκτεταμένων ταραχών.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 11:57
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