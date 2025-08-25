ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ-Γαλλίας: Ο Αμερικανός πρέσβης κατηγορεί το Παρίσι για αδράνεια στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού
Ειδήσεις
11:20 - 25 Αυγ 2025

Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ-Γαλλίας: Ο Αμερικανός πρέσβης κατηγορεί το Παρίσι για αδράνεια στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι κατηγόρησε την Κυριακή (24/8) τη γαλλική κυβέρνηση για παραλείψεις στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Γαλλία κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για «ανεπαρκή» δράση κατά του αντισημιτισμού. Σε επιστολή προς τον Μακρόν, ο πρέσβης Τσαρλς Κούσνερ εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία του για τη δραματική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την ανεπαρκή αντιμετώπισή του από την κυβέρνησή σας».

Ο Κούσνερ υποστήριξε ότι στη Γαλλία δεν περνά μέρα «χωρίς να δέχονται Εβραίοι επιθέσεις στον δρόμο, χωρίς να βεβηλώνονται συναγωγές ή σχολεία, ή να καταστρέφονται εβραϊκά καταστήματα». Την Κυριακή το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Κούσνερ για τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του.

Η Γαλλία απορρίπτει τις κατηγορίες

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζεται ότι η Γαλλία απορρίπτει «κατηγορηματικά τις κατηγορίες». Η χώρα είναι «πλήρως δεσμευμένη» στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Τα σχόλια του Κούσνερ παραβιάζουν «το διεθνές δίκαιο» και ειδικότερα την υποχρέωση του διπλωματικού προσωπικού να «μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών».

«Επιπλέον, δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα των διατλαντικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών ούτε στην εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ συμμάχων», συνεχίζει η ανακοίνωση. Ο Τσαρλς Κούσνερ, επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων με καταδίκη για φοροδιαφυγή, είναι ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σήμερα, Δευτέρα (25/8).

Αύξηση αντισημιτικών φαινομένων

Στη Γαλλία ζουν περίπου 500.000 Εβραίοι, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Από τη μεγάλη επίθεση της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησε, ο αριθμός αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία και σε άλλες χώρες έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι με την προγραμματισμένη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους ενισχύει τον αντισημιτισμό.

«Το αίτημά σας για ένα παλαιστινιακό κράτος τροφοδοτεί αυτήν την αντισημιτική φωτιά», έγραψε ο Νετανιάχου σε επιστολή του προς τον Μακρόν.

Ο Νετανιάχου ζητά σκληρότερα μέτρα

Εξέφρασε την ανησυχία του για την «ανησυχητική αύξηση» του αντισημιτισμού και την ανεπαρκή αντιμετώπισή του «από την κυβέρνησή σας». Κάλεσε, συνεπώς, τον Μακρόν να λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά του αντισημιτισμού. Η γαλλική προεδρία αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο ισχυρισμός ότι με την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους η Γαλλία τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό είναι «ψευδής και αποτρόπαιος», τόνισε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Η Γαλλική Δημοκρατία «προστατεύει πάντα τους συμπολίτες εβραϊκής πίστης» και «θα συνεχίσει να το κάνει για πάντα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Ζητά με επιστολή προς Κακλαμάνη την επικαιροποίηση του ψηφίσματος για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ζητά με επιστολή προς Κακλαμάνη την επικαιροποίηση του ψηφίσματος για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Γιώργος Οικονόμου vs Seanergy Maritime: Μια αντιπαράθεση ικανή να πλήξει την αξιοπιστία των Νήσων Μάρσαλ ως διεθνούς έδρας ναυτιλιακών εταιριών
Ναυτιλία

Γιώργος Οικονόμου vs Seanergy Maritime: Μια αντιπαράθεση ικανή να πλήξει την αξιοπιστία των Νήσων Μάρσαλ ως διεθνούς έδρας ναυτιλιακών εταιριών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Γαλλία: «Χτύπησε» υψηλό διετίας ο πληθωρισμός στο 2,4%
Ειδήσεις

Γαλλία: «Χτύπησε» υψηλό διετίας ο πληθωρισμός στο 2,4%

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ: Νέα ώθηση στην στρατηγική ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Πολιτική
12/06/2026 - 12:37

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

Πολιτική
12/06/2026 - 12:24

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Πολιτική
12/06/2026 - 12:19

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:09

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:02

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Ναυτιλία
12/06/2026 - 11:58

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Ακίνητα
12/06/2026 - 11:55

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12/06/2026 - 11:44

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 11:43

ΥΠΕΝ: Πάνω από 6.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:36

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:26

Στενά του Ορμούζ: Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:25

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €531,9 εκατ.

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 11:16

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
12/06/2026 - 11:11

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:10

Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.

Πολιτική
12/06/2026 - 11:05

Δημοσιονομική πειθαρχία και... ξερό ψωμί από τον Μητσοτάκη: «Πού θα βρω €1 δισ. για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ;»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:03

Φωτιά στην Κερατέα – Επιχειρούν πάνω από 60 πυροσβέστες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/06/2026 - 11:01

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Ειδήσεις
12/06/2026 - 10:54

Γαλλία: «Χτύπησε» υψηλό διετίας ο πληθωρισμός στο 2,4%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 10:50

Γερμανία: Μία στις πέντε εταιρείες βλέπει την AI ως υποκατάστατο πτυχίων και εμπειρίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ