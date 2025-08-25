Διπλωματικό επεισόδιο ΗΠΑ-Γαλλίας: Ο Αμερικανός πρέσβης κατηγορεί το Παρίσι για αδράνεια στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι κατηγόρησε την Κυριακή (24/8) τη γαλλική κυβέρνηση για παραλείψεις στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Γαλλία κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για «ανεπαρκή» δράση κατά του αντισημιτισμού. Σε επιστολή προς τον Μακρόν, ο πρέσβης Τσαρλς Κούσνερ εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία του για τη δραματική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την ανεπαρκή αντιμετώπισή του από την κυβέρνησή σας».

Ο Κούσνερ υποστήριξε ότι στη Γαλλία δεν περνά μέρα «χωρίς να δέχονται Εβραίοι επιθέσεις στον δρόμο, χωρίς να βεβηλώνονται συναγωγές ή σχολεία, ή να καταστρέφονται εβραϊκά καταστήματα». Την Κυριακή το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Κούσνερ για τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του.

Η Γαλλία απορρίπτει τις κατηγορίες

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζεται ότι η Γαλλία απορρίπτει «κατηγορηματικά τις κατηγορίες». Η χώρα είναι «πλήρως δεσμευμένη» στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Τα σχόλια του Κούσνερ παραβιάζουν «το διεθνές δίκαιο» και ειδικότερα την υποχρέωση του διπλωματικού προσωπικού να «μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών».

«Επιπλέον, δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα των διατλαντικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών ούτε στην εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ συμμάχων», συνεχίζει η ανακοίνωση. Ο Τσαρλς Κούσνερ, επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων με καταδίκη για φοροδιαφυγή, είναι ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σήμερα, Δευτέρα (25/8).

Αύξηση αντισημιτικών φαινομένων

Στη Γαλλία ζουν περίπου 500.000 Εβραίοι, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Από τη μεγάλη επίθεση της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησε, ο αριθμός αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία και σε άλλες χώρες έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι με την προγραμματισμένη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους ενισχύει τον αντισημιτισμό.

«Το αίτημά σας για ένα παλαιστινιακό κράτος τροφοδοτεί αυτήν την αντισημιτική φωτιά», έγραψε ο Νετανιάχου σε επιστολή του προς τον Μακρόν.

Ο Νετανιάχου ζητά σκληρότερα μέτρα

Εξέφρασε την ανησυχία του για την «ανησυχητική αύξηση» του αντισημιτισμού και την ανεπαρκή αντιμετώπισή του «από την κυβέρνησή σας». Κάλεσε, συνεπώς, τον Μακρόν να λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά του αντισημιτισμού. Η γαλλική προεδρία αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο ισχυρισμός ότι με την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους η Γαλλία τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό είναι «ψευδής και αποτρόπαιος», τόνισε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Η Γαλλική Δημοκρατία «προστατεύει πάντα τους συμπολίτες εβραϊκής πίστης» και «θα συνεχίσει να το κάνει για πάντα».