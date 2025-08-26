ΕΕΤΤ: Απόσυρση πομποδέκτη αυτοκινήτου με την εμπορική ονομασία «QYT MOBILE RADIO KT8900»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την απόφασή της υπ’ αριθμόν 1161/1 της 21-07-2025, επέβαλε την απόσυρση από την ελληνική αγορά της συσκευής ραδιοεξοπλισμού με εμπορική ονομασία «QYT MOBILE RADIO KT8900», λόγω μη συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 40 του π.δ. 98/2017.

Το μέτρο αυτό προέκυψε μετά από ελέγχους και δοκιμές που πραγματοποίησε η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος. Συγκεκριμένα, εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 7.6.4 του εναρμονισμένου προτύπου ETSI EN 300 086 V2.1.2, οι οποίες ανατέθηκαν στο διαπιστευμένο εργαστήριο CETECOM ADVANCED GmbH της Γερμανίας, έδειξαν ότι το προϊόν δεν πληροί την ουσιώδη απαίτηση για αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του φάσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.2 του π.δ. 98/2017.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν πληρούσε τις διοικητικές απαιτήσεις του π.δ. 98/2017, καθώς δεν συνοδευόταν από το σύνολο των απαιτούμενων σημάνσεων, πληροφοριών και εγγράφων.

Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν το εν λόγω προϊόν στην αγορά καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόσυρσή του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 98/2017, η απόσυρση ορίζεται ως κάθε μέτρο που αποτρέπει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ΕΕΤΤ θα ενημερώσει, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης, ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί σε όλη την ενιαία αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ. 98/2017.