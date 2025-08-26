Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Σάμου. Ο στόχος είναι, μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κτηριολογικού προγράμματος, να αναβαθμιστούν οι υποδομές, να εναρμονιστούν με τα σύγχρονα μουσειακά πρότυπα και να δημιουργηθεί ένα φιλόξενο, λειτουργικό και προσβάσιμο μουσείο για όλους.

Το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες του Μουσείου σε χώρους και λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του πολλαπλού ρόλου του. Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό του, το πρόγραμμα εστιάζει στην προσαρμογή του στις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις, στην αναβάθμιση των χώρων ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμοι και στη λειτουργική κάλυψη των αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου – Ικαρίας.

Δομή και λειτουργίες του Αρχαιολογικού Μουσείου Βαθέος Σάμου

Το μουσείο στεγάζεται σε ένα συγκρότημα δύο γειτονικών κτηρίων, το ιστορικό Πασχάλειο και το νέο κτήριο, συνολικού μεικτού εμβαδού 1.250 τ.μ. περίπου, σε οικόπεδο έκτασης 1.170 τ.μ.. Το Πασχάλειο κτήριο, διώροφο ορθογωνικής κάτοψης, έχει συνολικό εμβαδόν 578,84 τ.μ.. Το νέο κτήριο, διώροφο με υπόγειο, με κάτοψη σχήματος «Π», έχει συνολικό εμβαδόν 674,45 τ.μ.. Ο υπαίθριος χώρος μεταξύ των δύο κτηρίων διαμορφώνεται με βαθμιδωτές πλακόστρωτες αυλές και φυτεύσεις, ενώ το συγκρότημα γειτνιάζει με την πλατεία Δημαρχείου και ένα μικρό πάρκο.

Βάσει του κτηριολογικού προγράμματος, το συνολικό καθαρό εμβαδόν των χρήσεων είναι 914,25 τ.μ., εκ των οποίων τα 524,14 τ.μ. κατανέμονται σε χρήσεις στο Νέο Κτήριο. Ομαδοποιώντας τις λειτουργίες, στο Νέο Κτήριο προβλέπονται εκθεσιακοί χώροι, χώροι εξυπηρέτησης κοινού, χώροι διοίκησης και εργαστήρια, αποθηκευτικοί και κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και χώρος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο Παλαιό Κτήριο (Πασχάλειο) περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι, είσοδος, εργαστήρια, χώροι διοίκησης και αποθήκευσης.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου διαθέτει μια μοναδική, σε ποικιλία, συλλογή με εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία. Το ιερό, Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είχε παγκόσμια εμβέλεια στην εποχή του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου απέδωσαν αναθήματα, από όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Το κτηριολογικό πρόγραμμα για το παλαιό και το νέο κτήριο του Μουσείου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, στον εναρμονισμό του με τις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Η αναβάθμιση του Μουσείου του Βαθέος αποτελεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται επεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης, σε κορυφαίου ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους του νησιού αλλά και σε μουσειακές υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της μουσειακής προσέγγισης».