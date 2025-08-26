Λιθουανία: Νέα πρωθυπουργός η πρώην συνδικαλίστρια Ίνγκα Ρουγκινιένε

Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας ενέκρινε την Τρίτη την Ίνγκα Ρουγκινιένε ως πρωθυπουργό, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης τον Ιούλιο εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς.

Η Ρουγκινιένε, η οποία κατείχε τη θέση της υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσει στην άμυνα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα σκοπεύει να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Ωστόσο, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της νέας κυβέρνησης, με τους διοργανωτές να την κατηγορούν ότι περιλαμβάνει πολιτικούς που αντιτίθενται στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, καθώς και αρνητές των εμβολίων, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Η 44χρονη Ρουγκινιένε, πρώην ηγέτιδα συνδικαλιστικής ένωσης και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Λιθουανίας (LSDP) —του μεγαλύτερου κόμματος στον κυβερνητικό συνασπισμό— έχει πλέον στη διάθεσή της 15 ημέρες για να υποβάλει το κυβερνητικό της σχήμα και το πρόγραμμά της προς ψήφιση.

«Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να σταθώ ξανά μπροστά σας στο τέλος της θητείας μου και να μπορώ να πω ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικό έργο», δήλωσε η Ρουγκινιένε, η οποία εξελέγη βουλευτής μόλις πέρυσι, ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Ο πρώην σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Γκιντάουτας Παλούσκας παραιτήθηκε την 1η Αυγούστου, εν μέσω έρευνας για αρκετές εταιρείες με τις οποίες είχε συνδεθεί.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός, υπό την ηγεσία του LSDP, περιλαμβάνει το λαϊκιστικό κόμμα «Η Αυγή του Νεμούντας», την Ένωση Λιθουανών Αγροτών και Πρασίνων, τη «Δράση των Πολωνών στη Λιθουανία – Χριστιανικές Οικογένειες» καθώς και ανεξάρτητους βουλευτές.

Το κεντροαριστερό κόμμα «Δημοκράτες για τη Λιθουανία» αποχώρησε από τον συνασπισμό, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να συνεργαστεί με την «Αυγή του Νεμούντας», της οποίας ο ηγέτης, Ρεμίγιους Ζεμαϊτάιτις, παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα το 2023 λόγω αντισημιτικών δηλώσεων, αλλά επανεξελέγη πέρυσι.

Ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα στήριξε τη νέα κυβέρνηση, αλλά δήλωσε σε λιθουανικό ραδιοφωνικό σταθμό την Τρίτη ότι η συμμετοχή της «Αυγής του Νεμούντας» ήταν «ένα λάθος που ήταν δύσκολο να αποφευχθεί».

Ο Βάλντεμαρ Τομασέφσκι, επικεφαλής της πολωνο-χριστιανικής συμμαχίας και ευρωβουλευτής, κατηγορήθηκε ότι υποστηρίζει το Κρεμλίνο, αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο Ίγκνας Βεγκελέ, έγινε γνωστός επειδή έκανε εκστρατεία κατά των περιορισμών που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Στις περσινές προεδρικές εκλογές της Λιθουανίας κατέλαβε την τρίτη θέση, υποσχόμενος να αντιταχθεί στην «LGBTQ προπαγάνδα».