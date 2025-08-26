ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λιθουανία: Νέα πρωθυπουργός η πρώην συνδικαλίστρια Ίνγκα Ρουγκινιένε
Ειδήσεις
17:24 - 26 Αυγ 2025

Λιθουανία: Νέα πρωθυπουργός η πρώην συνδικαλίστρια Ίνγκα Ρουγκινιένε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας ενέκρινε την Τρίτη την Ίνγκα Ρουγκινιένε ως πρωθυπουργό, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης τον Ιούλιο εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς.

Η Ρουγκινιένε, η οποία κατείχε τη θέση της υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσει στην άμυνα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα σκοπεύει να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Ωστόσο, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της νέας κυβέρνησης, με τους διοργανωτές να την κατηγορούν ότι περιλαμβάνει πολιτικούς που αντιτίθενται στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, καθώς και αρνητές των εμβολίων, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Η 44χρονη Ρουγκινιένε, πρώην ηγέτιδα συνδικαλιστικής ένωσης και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Λιθουανίας (LSDP) —του μεγαλύτερου κόμματος στον κυβερνητικό συνασπισμό— έχει πλέον στη διάθεσή της 15 ημέρες για να υποβάλει το κυβερνητικό της σχήμα και το πρόγραμμά της προς ψήφιση.

«Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να σταθώ ξανά μπροστά σας στο τέλος της θητείας μου και να μπορώ να πω ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε πολύ σημαντικό έργο», δήλωσε η Ρουγκινιένε, η οποία εξελέγη βουλευτής μόλις πέρυσι, ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Ο πρώην σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Γκιντάουτας Παλούσκας παραιτήθηκε την 1η Αυγούστου, εν μέσω έρευνας για αρκετές εταιρείες με τις οποίες είχε συνδεθεί.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός, υπό την ηγεσία του LSDP, περιλαμβάνει το λαϊκιστικό κόμμα «Η Αυγή του Νεμούντας», την Ένωση Λιθουανών Αγροτών και Πρασίνων, τη «Δράση των Πολωνών στη Λιθουανία – Χριστιανικές Οικογένειες» καθώς και ανεξάρτητους βουλευτές.

Το κεντροαριστερό κόμμα «Δημοκράτες για τη Λιθουανία» αποχώρησε από τον συνασπισμό, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να συνεργαστεί με την «Αυγή του Νεμούντας», της οποίας ο ηγέτης, Ρεμίγιους Ζεμαϊτάιτις, παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα το 2023 λόγω αντισημιτικών δηλώσεων, αλλά επανεξελέγη πέρυσι.

Ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα στήριξε τη νέα κυβέρνηση, αλλά δήλωσε σε λιθουανικό ραδιοφωνικό σταθμό την Τρίτη ότι η συμμετοχή της «Αυγής του Νεμούντας» ήταν «ένα λάθος που ήταν δύσκολο να αποφευχθεί».

Ο Βάλντεμαρ Τομασέφσκι, επικεφαλής της πολωνο-χριστιανικής συμμαχίας και ευρωβουλευτής, κατηγορήθηκε ότι υποστηρίζει το Κρεμλίνο, αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο Ίγκνας Βεγκελέ, έγινε γνωστός επειδή έκανε εκστρατεία κατά των περιορισμών που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Στις περσινές προεδρικές εκλογές της Λιθουανίας κατέλαβε την τρίτη θέση, υποσχόμενος να αντιταχθεί στην «LGBTQ προπαγάνδα».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 17:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurostat: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα σε αριθμό πυροσβεστών - Υπερδιπλάσια η αναλογία από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Ειδήσεις

Eurostat: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα σε αριθμό πυροσβεστών - Υπερδιπλάσια η αναλογία από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Λετονή ομόλογό του – Στο επίκεντρο οι κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Λετονή ομόλογό του – Στο επίκεντρο οι κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις

Λιθουανία: Δίωξη σε πέντε ύποπτους για τις εκρήξεις δεμάτων DHL και DPD το 2024
Ειδήσεις

Λιθουανία: Δίωξη σε πέντε ύποπτους για τις εκρήξεις δεμάτων DHL και DPD το 2024

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Οικονομία
12/06/2026 - 20:21

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Κεφαλαιαγορά χωρίς ενιαία εποπτεία είναι σαν νομισματική ένωση χωρίς ΕΚΤ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

Πολιτική
12/06/2026 - 19:15

Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ