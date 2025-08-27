Νετανιάχου: Αναγνωρίζει τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγνώρισε για πρώτη φορά την Τρίτη τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με τις Times of Israel, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε γιατί το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων. «Νομίζω πως το έχουμε κάνει. Αν δεν κάνω λάθος, η Κνεσέτ έχει εγκρίνει σχετικό ψήφισμα», απάντησε, παρότι τέτοιο νομοσχέδιο δεν έχει ποτέ περάσει σε νόμο. Όταν πιέστηκε για το γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση, ο Νετανιάχου απάντησε κοφτά: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Ο Μπετ-Ντέιβιντ κατάγεται από οικογένεια Ασσυρίων Χριστιανών από το Ιράν και το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Εδώ και δεκαετίες, οι Αρμένιοι ζητούν την αναγνώριση των μαζικών σφαγών, φυλακίσεων και εκτοπισμών που υπέστησαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία —γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων— ως γενοκτονία. Η Τουρκία, ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απορρίπτει με ένταση τον χαρακτηρισμό αυτό.

Η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως τη γενοκτονία, στις 20 Απριλίου 1965. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο "γενοκτονία", κυρίως για να μη διαταράξουν τις διπλωματικές τους σχέσεις με την Τουρκία.

Το 2001, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας βρίσκονταν στο απόγειό τους, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, Σιμόν Πέρες, είχε απορρίψει τις αρμενικές αιτιάσεις, τονίζοντας πως η περίπτωση αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με το Ολοκαύτωμα. «Οι Αρμένιοι υπέστησαν μια τραγωδία, αλλά δεν ήταν γενοκτονία», δήλωσε.

Παρόλα αυτά, υπήρξαν στο παρελθόν απόπειρες αλλαγής της ισραηλινής στάσης. Το 2000, ο Υπουργός Παιδείας Γιόσι Σαρίδ, του αριστερού κόμματος Μέρετς, είχε ανακοινώσει πως θα εντάξει τη γενοκτονία των Αρμενίων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. «Η γενοκτονία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ως Εβραίοι, έχουμε διπλή υποχρέωση να δείχνουμε ευαισθησία και να ταυτιζόμαστε με τα θύματα του μίσους», είχε δηλώσει στην 85η επέτειο της αρμενικής σφαγής.

Τον Ιούνιο του 2011, ο δεξιός βουλευτής Άριε Ελντάντ κατέθεσε πρόταση να καθιερωθεί η 24η Απριλίου ως επίσημη Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Λίγο πριν, η Κνεσέτ είχε για πρώτη φορά πραγματοποιήσει συζήτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας, με αρκετούς βουλευτές να εκφράζουν τη στήριξή τους. Ωστόσο, το θέμα δεν οδηγήθηκε ποτέ σε ψηφοφορία.

Ο Ρεουβέν Ρίβλιν, πρώην πρόεδρος της Κνεσέτ και μετέπειτα πρόεδρος του Ισραήλ, ήταν ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της αναγνώρισης. «Όπως εμείς απαιτούμε να μη διαψεύδεται το Ολοκαύτωμα, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να αγνοούμε την τραγωδία άλλων λαών», είχε πει. Παρ' όλα αυτά, όταν ανέλαβε την προεδρία, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο "γενοκτονία", ακόμη και στην ομιλία του στον ΟΗΕ το 2015 για τα 100 χρόνια από τα γεγονότα. Αναφέρθηκε απλώς στη «δολοφονία μελών του αρμενικού λαού», ένας όρος που υπονοεί μεν γενοκτονία, αλλά δεν την κατονομάζει.

Αργότερα, αποφάσισε και να μην υπογράφει την ετήσια έκκληση που καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει επισήμως τη γενοκτονία.

Το 2018, προγραμματισμένη ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων ακυρώθηκε λόγω έλλειψης στήριξης από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.