Αύξηση απολύσεων στις γερμανικές επιχειρήσεις – Ήπια υποχώρηση του δείκτη απασχόλησης της ifo τον Αύγουστο

Οι γερμανικές εταιρείες προχωρούν ξανά σε απολύσεις.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης απασχόλησης ifo υποχώρησε ελαφρώς τον Αύγουστο, φτάνοντας τις 93,8 μονάδες από 94,0 τον Ιούλιο. «Η αγορά εργασίας παραμένει παγιδευμένη σε κρίση», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Η στασιμότητα της οικονομίας καθιστά τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα επιφυλακτικές όσον αφορά τον σχεδιασμό του προσωπικού».

Παρότι ο δείκτης σημείωσε άνοδο στη βιομηχανία, τα μηνύματα εξακολουθούν να δείχνουν περικοπές θέσεων εργασίας, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε όλους τους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους, οι απολύσεις υπερβαίνουν τις νέες προσλήψεις. Στον τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος. Ενώ οι προσωρινές εργολαβικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πτώση στη ζήτηση, ο τουριστικός κλάδος συνεχίζει να προσλαμβάνει. Στον κατασκευαστικό τομέα, ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να διατηρηθεί σταθερός, ενώ ο εμπορικός κλάδος συνεχίζει να μειώνει προσωπικό, αλλά με πιο μετρημένο ρυθμό.