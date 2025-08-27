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Η κυβέρνηση Τραμπ περιορίζει τις βίζες φοιτητών και δημοσιογράφων
Ειδήσεις
19:04 - 27 Αυγ 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ περιορίζει τις βίζες φοιτητών και δημοσιογράφων

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο περιορισμού της διάρκειας της βίζας για διεθνείς φοιτητές, επισκέπτες προγραμμάτων πολιτιστικής ανταλλαγής και ξένους δημοσιογράφους, σύμφωνα με προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση που εκδόθηκε την Τετάρτη (27/8). Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης για τον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης.

Η πρόταση θα καθορίσει σταθερή χρονική περίοδο για τις βίζες F, που χορηγούνται σε διεθνείς φοιτητές, τις βίζες J, που αφορούν επισκέπτες σε προγράμματα πολιτιστικής ανταλλαγής, και τις βίζες I για μέλη των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Μέχρι σήμερα, οι βίζες αυτές ισχύουν για τη διάρκεια του προγράμματος ή της εργασίας στις ΗΠΑ, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους κατόχους τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, το 2024 υπήρχαν περίπου 1,6 εκατομμύρια διεθνείς φοιτητές με βίζες F στις ΗΠΑ. Παράλληλα, περίπου 355.000 επισκέπτες ανταλλαγής και 13.000 δημοσιογράφοι είχαν αντίστοιχα βίζες.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για την καλύτερη «παρακολούθηση και εποπτεία» των κατόχων βίζας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις ΗΠΑ. Το κοινό θα έχει 30 ημέρες για να σχολιάσει το μέτρο, το οποίο αποτελεί επανέκδοση πρότασης που είχε υποβληθεί το 2020 και αποσύρθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν το 2021. Η NAFSA, μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί διεθνείς εκπαιδευτικούς, είχε αντιταχθεί στην πρόταση του 2020 και ζητά την απόσυρσή της.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις δράσεις ελέγχου της νόμιμης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων ανακαλώντας βίζες και πράσινες κάρτες λόγω ιδεολογικών απόψεων και αυξάνοντας τις επιτόπιες επισκέψεις για επαλήθευση της «κατοικίας», του «ηθικού χαρακτήρα» και της «δέσμευσης στα αμερικανικά ιδεώδη» των αιτούντων υπηκοότητα.

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