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Μπλε Κέδρος: Πώληση ακινήτου στην Αθήνα έναντι €18,6 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:50 - 27 Αυγ 2025

Μπλε Κέδρος: Πώληση ακινήτου στην Αθήνα έναντι €18,6 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Στις 19.06.2025, η Εταιρεία υπέγραψε δεσμευτικό συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής της, «Φ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία θα εισφέρει ακίνητο στην εταιρεία, με τις κυπριακές εταιρείες «ELIPORT CYPRUS HOLDING LTD» και «750 Cyprus Holding LTD». Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 18.600.000 ευρώ, εκ των οποίων έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή ύψους 1.500.000 ευρώ.

Το ακίνητο, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, έχει συνολική επιφάνεια 4.564 τ.μ. και βρίσκεται επί των οδών Φαλήρου 22-22β και Δημητρακοπούλου 21-25 στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε ανακατασκευή και αλλαγή χρήσης από πολυώροφο σταθμό αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με 113 δωμάτια, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια αρ. 704106/2-6-2023 της ΥΔΟΜ Αθηνών.

Ο λογιστικός χειρισμός της συναλλαγής θα εμφανιστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως πώληση θυγατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κατά την ημερομηνία της πώλησης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί για τις 15.10.2025.

Η αξία του ακινήτου είχε αποτιμηθεί στις 31.12.2024 από τον πιστοποιημένο εκτιμητή της Εταιρείας σε 13.520.000 ευρώ.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 18:49
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