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Μπέσεντ: Εκτός σχεδίων κρατική συμμετοχή στη Nvidia – Στο «τραπέζι» άνοιγμα σε άλλους κλάδους
Ειδήσεις
19:41 - 27 Αυγ 2025

Μπέσεντ: Εκτός σχεδίων κρατική συμμετοχή στη Nvidia – Στο «τραπέζι» άνοιγμα σε άλλους κλάδους

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθάρισε την Τετάρτη πως η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia, τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν χρειάζεται κρατική στήριξη. Η δήλωση αυτή ήρθε στον απόηχο της απόφασης του Λευκού Οίκου να αποκτήσει σχεδόν το 10% της Intel, κάτι που άνοιξε τη συζήτηση για κρατικές παρεμβάσεις σε στρατηγικές επιχειρήσεις.

Ο Μπέσεντ άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρόμοιες κινήσεις σε άλλους κλάδους, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της αμερικανικής παραγωγής.

Παράλληλα, ο υπουργός Εμπορίου Στίβεν Λούτνικ δήλωσε πως η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την απόκτηση στρατηγικών μεριδίων σε αμυντικές εταιρείες όπως η Lockheed Martin, επικαλούμενος ζητήματα εθνικής ασφάλειας και κρατικής επιρροής στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η προηγούμενη παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ στην εξαγορά της U.S. Steel από την ιαπωνική Nippon Steel, που εξασφαλίστηκε «χρυσή μετοχή» για το αμερικανικό κράτος, δίνοντάς του λόγο στη διοίκηση της ιστορικής βιομηχανίας χάλυβα.

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