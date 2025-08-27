Το 62% των Αμερικανών υπέρ των κυρώσεων στους εμπορικούς συμμάχους της Ρωσίας

Οι περισσότεροι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ της επιβολής κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη για τρεις ημέρες και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 62% των συμμετεχόντων στηρίζει την εν λόγω στρατηγική, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει και έχει δηλώσει πρόθεση να επεκτείνει, στοχεύοντας μεταξύ άλλων και την Κίνα.

Παρά τις πρόσφατες διπλωματικές του κινήσεις, όπως η συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ δεν έχει ακόμα καταφέρει να σταματήσει τον πόλεμο, όπως είχε υποσχεθεί πως θα συμβεί άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ήδη, έχουν επιβληθεί δευτερογενείς κυρώσεις με τη μορφή δασμών 25% κατά της Ινδίας, λόγω της συνέχισης των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου – σημαντικής πηγής χρηματοδότησης της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει για επιβολή υψηλών δασμών και σε άλλους μεγάλους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες, στοχεύοντας στην αύξηση της πίεσης για την επίτευξη εκεχειρίας.

Στη δημοσκόπηση, το 76% των Ρεπουμπλικανών που στηρίζουν τον Τραμπ δήλωσαν ότι εγκρίνουν τις κυρώσεις προς τους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, ενώ το ίδιο υποστήριξε και το 58% των Δημοκρατικών.