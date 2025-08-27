Γερμανία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία - Στο τραπέζι και η επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο που εισάγει εθελοντική στρατιωτική θητεία, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια της χώρας απέναντι στη Ρωσία. Το μέτρο, που προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό, ανοίγει επίσης το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης.

Το υπουργείο Άμυνας ελπίζει ότι το πρόγραμμα εθελοντικής θητείας διάρκειας έξι μηνών θα διπλασιάσει τον αριθμό των εκπαιδευμένων εφέδρων, που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 100.000, και ότι αρκετοί εθελοντές θα συνεχίσουν να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και υπογράμμισε ότι η Γερμανία επιστρέφει σε έναν στρατό που βασίζεται στη στρατιωτική θητεία. Η ψήφιση του νομοσχεδίου από το κοινοβούλιο αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αφού η χώρα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες ασφαλείας μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στράτευση το 2011 και από τότε δυσκολεύεται να επιτύχει τους επιθυμητούς αριθμούς στρατιωτικού προσωπικού. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των στρατιωτών σε υπηρεσία από 180.000 σε 260.000 έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ώστε να καλυφθούν οι στόχοι του ΝΑΤΟ και να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας, παράλληλα με αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Ο Πιστόριους χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «τεράστιο βήμα» που μπορεί να αλλάξει τη νοοτροπία των νέων, προωθώντας το αίσθημα υπηρεσίας προς τη χώρα. Τόνισε πως ένας ισχυρός στρατός αποτελεί το καλύτερο μέσο αποτροπής πολέμων.

Το νομοσχέδιο θέτει ετήσιους στόχους στρατολόγησης, με την πρόβλεψη για αύξηση των εθελοντών από 20.000 το 2026 σε 38.000 το 2030. Σε περίπτωση που αυτοί οι στόχοι δεν επιτευχθούν, η κυβέρνηση θα εξετάσει την πιθανότητα επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης, μετά από έγκριση του κοινοβουλίου.

Επίσης, βάσει του νομοσχεδίου απαιτείται από όλους τους νέους άνδρες να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την προθυμία και τις ικανότητές τους σχετικά με τη στρατιωτική θητεία μετά τα 18 τους χρόνια, ώστε να αποκτηθεί καλύτερη εικόνα του διαθέσιμου προσωπικού.

Μέλη του συντηρητικού κόμματος CDU, στο οποίο ανήκει ο καγκελάριος Μερτς, πιέζουν για άμεση επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης, ενώ οι εταίροι τους στον κυβερνητικό συνασπισμό, οι Σοσιαλδημοκράτες, προτιμούν να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Bundeswehr ως εργοδότη, χωρίς επιστροφή στην υποχρεωτική θητεία.

Το υπουργείο Άμυνας έχει αυξήσει τις καμπάνιες προσέλκυσης στρατιωτών, διοργανώνει εκδηλώσεις και έχει ανοίξει νέα κέντρα επισκέψεων. Ως εκ τούτου, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αύξηση 28% σε νεοσύλλεκτους τους πρώτους επτά μήνες του έτους, με περισσότερους από 13.700 νέους στρατιώτες, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι — τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών.