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ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η πώληση 3.350 πυραύλων SM-6 στην Ουκρανία αξίας $825 εκατ.
Ειδήσεις
08:55 - 29 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η πώληση 3.350 πυραύλων SM-6 στην Ουκρανία αξίας $825 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση έως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος τύπου RIM-174 Standard ERAM (SM-6) στην Ουκρανία, με την εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας να ανέρχεται στα 825 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα των ΗΠΑ (DSCA), που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το Κογκρέσο έχει ήδη ενημερωθεί, όπως προβλέπεται από την αμερικανική νομοθεσία για πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας. Η χρηματοδότηση της αγοράς δεν θα γίνει αποκλειστικά από την Ουάσιγκτον, καθώς συμμετέχουν οι κυβερνήσεις της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη — το πιο σφοδρό πλήγμα από τα τέλη Ιουλίου, εν μέσω συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό της σύρραξης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια μιας εταίρου χώρας, η οποία συμβάλλει στην πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη».

Η πώληση περιλαμβάνει και συνεργασία με τις εταιρείες Zone 5 Technologies και CoAspire, που θα αναλάβουν την υποστήριξη του εξοπλισμού.

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