Νέα ώθηση στον γαλλογερμανικό άξονα: Συμφωνία για πυρηνική ενέργεια και υποστήριξη στην Ουκρανία

Η Γερμανία και η Γαλλία ενισχύουν τη συνεργασία τους στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου στην Τουλόν, οι δύο κυβερνήσεις έθεσαν σε μεγάλο βαθμό τέλος στη μακρόχρονη διαφωνία τους για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκουν πλέον την ίση μεταχείριση όλων των χαμηλών εκπομπών ρύπων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας.

Στην Ουκρανία, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να προσφέρουν περαιτέρω βοήθεια στην αεράμυνα, λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, και απείλησαν τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με νέες κυρώσεις.

«Ο γαλλογερμανικός κινητήρας ξαναπήρε μπρος», δήλωσε ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση, όπως μεταδίδει το dpa. «Μια καθαρή ματιά στην πραγματικότητα και η βούληση να τη διαμορφώσουμε – αυτό είναι για μένα το πνεύμα της Τουλόν.»

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «ευρωπαϊκό ορόσημο».

«Όταν η Γαλλία και η Γερμανία αποφασίζουν να προχωρήσουν μαζί, αλλάζει ο ρυθμός ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε, τονίζοντας ότι στην Τουλόν δεν επιβεβαιώθηκε μόνο η φιλία των δύο χωρών, αλλά τέθηκε και ένα ορόσημο για την Ευρώπη.

Πολιτική σκιά από την κρίση στη Γαλλία

Η συνάντηση ωστόσο επισκιάστηκε από την κυβερνητική κρίση στη Γαλλία. Ο Μερτς και το μισό γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συναντήθηκαν με μια γαλλική κυβέρνηση, της οποίας η παραμονή στην εξουσία είναι αβέβαιη. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πρόκειται να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να το χάσει, γεγονός που πιθανώς θα οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Μακρόν δεν επηρεάζεται άμεσα, ωστόσο η κρίση αποδυναμώνει τη θέση του πολιτικά.

Μερτς και Μακρόν τα βρίσκουν μεταξύ τους

Ήταν το πρώτο κοινό υπουργικό συμβούλιο μετά την αλλαγή κυβέρνησης στο Βερολίνο τον Μάιο. Ήδη από την πρώτη του επίσκεψη στο Παρίσι, ο Μερτς και ο Μακρόν είχαν δηλώσει πως επιθυμούν μια νέα αρχή στις γαλλογερμανικές σχέσεις. Ο Μακρόν φαίνεται να έχει καλύτερη προσωπική σχέση με τον Μερτς απ’ ό,τι είχε με τον προκάτοχό του, Όλαφ Σολτς. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά στην Τουλόν, με τον Μερτς να δηλώνει:

«Η πολιτική γίνεται από ανθρώπους και όχι από θεσμούς».

Σύγκλιση στα πρώτα σημεία

Αν και υπήρχαν ως τώρα σοβαρές διαφωνίες σε επιμέρους θέματα, αρχίζουν να σημειώνονται οι πρώτες συγκλίσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο στο ιστορικό φρούριο Fort du Cap Brun της Μεσογείου φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή.

Η συμφωνία για τα πυρηνικά – το σημαντικότερο οικονομικό βήμα

Η οικονομική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο με μια μακρά κοινή ατζέντα. Παρά τα διαφορετικά ενεργειακά μοντέλα – η Γαλλία επενδύει στην πυρηνική ενέργεια, ενώ η Γερμανία έχει κλείσει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια – οι δύο χώρες αποφάσισαν να μην εμποδίζουν πλέον η μία την άλλη στην ενεργειακή πολιτική.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία δεν θα εναντιώνεται πλέον στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας από τη Γαλλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γαλλία από την πλευρά της δεν ζητά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για πυρηνικές μονάδες, αλλά στήριξη για έρευνα νέων, μικρότερων τύπων αντιδραστήρων.

Η Γερμανία εξασφαλίζει τη στήριξη της Γαλλίας για την ανάπτυξη αγωγών υδρογόνου προς τη Νοτιοδυτική Ευρώπη και την ενίσχυση της διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων των δύο χωρών. Όλα αυτά κατοχυρώθηκαν στη συμφωνία-πλαίσιο στην Τουλόν.

Άλλες Οικονομικές Συμφωνίες:

Τιμή ρεύματος για τη βιομηχανία: Να εξεταστεί η απλούστερη και πιο ευέλικτη εφαρμογή μειωμένης τιμής ρεύματος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Ευρωπαϊκές προτιμήσεις στις προμήθειες: Εργασία προς ένα πλαίσιο που θα δίνει προτεραιότητα σε ευρωπαϊκούς παραγωγούς σε κρίσιμους τομείς και δημόσιες συμβάσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ενίσχυση της έρευνας και των νέων ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μείωση γραφειοκρατίας στην ΕΕ: Απλούστευση διαδικασιών και εγκρίσεων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων χωρίς απώλεια προτύπων ποιότητας.

Ασφάλεια – Μέγιστη πίεση στη Ρωσία

Κεντρικό θέμα ήταν η Ουκρανία.

«Παρά τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, η Ρωσία δεν δείχνει καμία διάθεση να σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση.

Ως απάντηση, οι δύο χώρες εξετάζουν ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης και αυστηρότερες κυρώσεις. Αυτές θα μπορούσαν να στοχεύσουν και επιχειρήσεις από τρίτες χώρες που στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Ο Μακρόν δήλωσε:

«Είμαστε έτοιμοι, ακόμη και με τις ΗΠΑ, να πιέσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ασφάλεια – Μέγιστη πίεση στη Ρωσία

Κεντρικό θέμα ήταν η Ουκρανία.

«Παρά τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, η Ρωσία δεν δείχνει καμία διάθεση να σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση.

Ως απάντηση, οι δύο χώρες εξετάζουν ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης και αυστηρότερες κυρώσεις. Αυτές θα μπορούσαν να στοχεύσουν και επιχειρήσεις από τρίτες χώρες που στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Ο Μακρόν δήλωσε:

«Είμαστε έτοιμοι, ακόμη και με τις ΗΠΑ, να πιέσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι δύο χώρες προσφέρουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, περιοριζόμενες όμως στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν υπάρχει αναφορά σε αποστολή χερσαίων δυνάμεων σε περίπτωση εκεχειρίας ή συμφωνίας ειρήνης. Ο Μακρόν ανέφερε πάντως πως το θέμα της αποστολής στρατευμάτων θα συζητηθεί σύντομα στην «Συμμαχία των Προθύμων» – τη συμμαχία των χωρών που στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία.

Δυσκολίες στο FCAS

Ένα πλήγμα υπήρξε πριν τη συνάντηση στον τομέα της άμυνας: η αναμενόμενη συμφωνία για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα μαχητικών αεροσκαφών FCAS απέτυχε. Νέα προθεσμία τίθεται για το τέλος του έτους. Το Παρίσι μιλά για «προσωρινές δυσκολίες» που πρέπει να ξεπεραστούν. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σχεδιάζει να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους σε συνάντηση στο Βερολίνο τον Οκτώβριο.