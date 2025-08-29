ΥΠΕΝ: Κατασκευή αγωγού νερού προϋπολογισμού 1,75 εκατ. ευρώ και μήκους 12,7 χλμ. στο Αλιβέρι

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,75 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει νερό από τις πηγές Παραμεριτών προς το Αλιβέρι Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου.

Το έργο προβλέπει αγωγό μήκους 12,7 χιλιομέτρων με δυνατότητα παροχής έως 200 κυβικών μέτρων την ώρα, καθώς και αντλιοστάσιο, υδραυλικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συστήματα αυτοματισμού. Τα υδρολογικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με την ΕΑΓΜΕ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει την τοπική κοινωνία και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί ο τουρισμός, εξασφαλίζοντας την επαρκή και ποιοτική παροχή πόσιμου νερού.

Παράλληλα, τους μήνες μειωμένης κατανάλωσης, το πλεονάζον νερό θα αξιοποιείται για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα στο Αλιβέρι, ώστε να αποκατασταθούν οι γεωτρήσεις της περιοχής Λογγού που έχουν υποστεί υφαλμύρωση από υπεράντληση.