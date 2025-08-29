ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΝ: Κατασκευή αγωγού νερού προϋπολογισμού 1,75 εκατ. ευρώ και μήκους 12,7 χλμ. στο Αλιβέρι
Αυτοδιοίκηση
18:36 - 29 Αυγ 2025

ΥΠΕΝ: Κατασκευή αγωγού νερού προϋπολογισμού 1,75 εκατ. ευρώ και μήκους 12,7 χλμ. στο Αλιβέρι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,75 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει νερό από τις πηγές Παραμεριτών προς το Αλιβέρι Ευβοίας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου.

Το έργο προβλέπει αγωγό μήκους 12,7 χιλιομέτρων με δυνατότητα παροχής έως 200 κυβικών μέτρων την ώρα, καθώς και αντλιοστάσιο, υδραυλικά εξαρτήματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συστήματα αυτοματισμού. Τα υδρολογικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με την ΕΑΓΜΕ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει την τοπική κοινωνία και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί ο τουρισμός, εξασφαλίζοντας την επαρκή και ποιοτική παροχή πόσιμου νερού.

Παράλληλα, τους μήνες μειωμένης κατανάλωσης, το πλεονάζον νερό θα αξιοποιείται για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα στο Αλιβέρι, ώστε να αποκατασταθούν οι γεωτρήσεις της περιοχής Λογγού που έχουν υποστεί υφαλμύρωση από υπεράντληση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετονομασία της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» - Σε ισχύ από 2 Σεπτεμβρίου
Επιχειρήσεις

Μετονομασία της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.» - Σε ισχύ από 2 Σεπτεμβρίου

Ο IDF κήρυξε τη Γάζα σε «ζώνη μάχης»: Τέλος οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια
Ειδήσεις

Ο IDF κήρυξε τη Γάζα σε «ζώνη μάχης»: Τέλος οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια

Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η κατάργηση του Stock Option Plan
Αναλύσεις

Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η κατάργηση του Stock Option Plan

Νέα Αριστερά: Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10

ΕΒΙΚΕΝ: Βολές στο ΥΠΕΝ για τον αποκλεισμό κλάδων από το πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΒΙΚΕΝ: Βολές στο ΥΠΕΝ για τον αποκλεισμό κλάδων από το πλαίσιο αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂ 

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η διακήρυξη ίδρυσης του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα ΣΕΒ για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από την Ευρώπη»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ