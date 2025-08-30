Ρωσία: Νέα «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, 24 τραυματίες

Μια «μαζική» νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στην κεντρική και νοτιοανατολική Ουκρανία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου, σύμφωνα με τις αρχές το Σάββατο (29/8), ενώ σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές σε πολλές πόλεις.

«Τη νύχτα, ο εχθρός πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια», ανέφερε η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας στο Telegram.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε σε δήλωσή της ότι κατέρριψε 510 από τα 537 drones και 38 από τα 45 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία. Καταγράφηκαν πέντε χτυπήματα πυραύλων και 24 drones σε 7 τοποθεσίες, με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 τοποθεσίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 26 άλλα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ. «Οι ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν ιδιωτικές κατοικίες και προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, όπως καφετέριες, πρατήρια καυσίμων και βιομηχανικές επιχειρήσεις», δήλωσε.

Η κεντρική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας δέχτηκε, επίσης, επίθεση νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο οποίος ανέφερε επιθέσεις στο Ντνίπρο και το Παβλογκράντ. «Η περιοχή δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις», έγραψε ο Σεργκέι Λισάκ στο Telegram, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Μόσχα εκμεταλλεύτηκε το χρόνο προετοιμασίας για μια συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών για να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις στη χώρα του.

«Ο μόνος τρόπος για να ανοίξει ξανά ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων όσων χρηματοδοτούν το ρωσικό στρατό και αποτελεσματικών κυρώσεων εναντίον της ίδιας της Μόσχας – τραπεζικών και ενεργειακών κυρώσεων», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.