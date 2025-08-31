Τραμπ: Έρχεται εκτελεστικό διάταγμα για υποχρεωτικό Voter ID στις εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες (Σάββατο, 30/8) την πρόθεσή του να υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα για όλους όσοι συμμετέχουν στις εκλογές.

«Η ταυτότητα εκλογέα πρέπει να απαιτείται σε κάθε ψηφοφορία. ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για να τελειώσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Παράλληλα, τόνισε ότι «επίσης, καμία επιστολική ψήφος δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός από όσους είναι σοβαρά άρρωστοι και τους στρατιωτικούς που υπηρετούν μακριά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και αρκετό καιρό τη νομιμότητα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος, επιμένοντας πως η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν το 2020 οφείλεται σε ευρεία εκλογική νοθεία. Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του έχουν επανειλημμένα διατυπώσει αβάσιμους ισχυρισμούς πως στις εκλογές του 2020 ψήφισαν άνθρωποι που δεν είχαν δικαίωμα.

Επιπλέον, ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα την κατάργηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να επιστρέψει η χρήση έντυπων ψηφοδελτίων με χειρόγραφη καταμέτρηση — μια διαδικασία που οι αρμόδιοι χαρακτηρίζουν χρονοβόρα, δαπανηρή και λιγότερο αξιόπιστη σε σύγκριση με τις μηχανικές μεθόδους.

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ είχε ήδη προαναγγείλει πως σκοπεύει να υπογράψει διάταγμα που θα καταργεί την επιστολική ψήφο και τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ωστόσο, καθώς η ευθύνη για τη διενέργεια ομοσπονδιακών εκλογών ανήκει στις επιμέρους πολιτείες, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο πρόεδρος διαθέτει τη συνταγματική αρμοδιότητα να επιβάλει τέτοια μέτρα.

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 θα αποτελέσουν την πρώτη εθνική «δοκιμασία» για την πολιτική Τραμπ μετά την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να προσπαθήσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ώστε να μπλοκάρουν το πρόγραμμα του Τραμπ.