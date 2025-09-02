Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: Σθεναρή στήριξη των νέων σε μια διευρυμένη ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέα έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου, η οποία δείχνει ότι οι νέοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης της Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ηλικίας 15-39 ετών πιστεύουν ότι οι υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ενταχθούν στην ΕΕ μόλις ανταποκριθούν στα κριτήρια που έχουν τεθεί. Παράλληλα, το 56% των νέων θεωρεί ότι η διεύρυνση είναι γενικά επωφελής και για τις ίδιες τις χώρες-μέλη.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από τη διεύρυνση αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα, τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη θετική στάση, ωστόσο, το 67% δηλώνει ότι δεν έχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το ζήτημα της διεύρυνσης.

Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ευρεία υποστήριξη στην προοπτική συμμετοχής τους στην ΕΕ. Στα Δυτικά Βαλκάνια, η μεγαλύτερη αποδοχή καταγράφηκε στην Αλβανία (91%) και στη Βόρεια Μακεδονία (69%), ενώ στη Σερβία το ποσοστό ήταν το χαμηλότερο της περιοχής (33%). Στις ανατολικές γειτονικές χώρες, η Γεωργία και η Ουκρανία συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά θετικής στάσης, 74% και 68% αντίστοιχα.

Όσον αφορά την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την ΕΕ, οι Αλβανοί καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό θετικής γνώμης (82%), ενώ οι Σέρβοι το χαμηλότερο (38%). Στη Μολδαβία, πάνω από τους μισούς (55%) βλέπουν θετικά την Ένωση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλότερο στην Ουκρανία (49%) και στη Γεωργία (43%). Στην Τουρκία, έρευνα έδειξε ότι περίπου οι μισοί πολίτες στηρίζουν την ένταξη (49,9%), ενώ θετική γνώμη για την ΕΕ έχει το 50,7%.

Τα συμπεράσματα αυτά αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καλλιεργήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής διεύρυνσης, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις υποψήφιες χώρες. Παράλληλα, τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της επικοινωνίας της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται, όπως για παράδειγμα μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις για τη διεύρυνση.