89η ΔΕΘ: 100 χρόνια ιστορίας, με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία και το μέλλον

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έχει ως κεντρικό άξονα τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της, προσκαλώντας το κοινό σε ένα «ταξίδι στον χρόνο» μέσω ενός εντυπωσιακού οπτικοακουστικού αφιερώματος.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία και την τεχνολογία, κάτι που φαίνεται και από την παρουσία τεσσάρων ρομπότ που θα κινούνται στον εκθεσιακό χώρο των 33.000 τ.μ., όπου φέτος φιλοξενούνται 1.100 εκθέτες.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 19 επίσημες κρατικές συμμετοχές, ενώ διατηρεί έντονο επιχειρηματικό προσανατολισμό, με 400 προγραμματισμένες συναντήσεις B2B, 44 επιμελητήρια και 351 εταιρείες. Ωστόσο, δεν λείπει το ψυχαγωγικό κομμάτι, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, «κυνήγι θησαυρού» εντός και εκτός εκθεσιακού χώρου και τη «Juniorland», έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας για παιδιά. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 19:30 από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η 89η ΔΕΘ είναι η πιο προσιτή για την οικογένεια, όπως τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, αναφερόμενος στο πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, ενώ, μιλώντας για τις καινοτόμες δράσεις, για την τεχνολογία και τα νέα εκθέματα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αν και οι υποδομές είναι παλιές, η ψυχή είναι καινούρια»

Ανάμεσα στα αφιερώματα ξεχωρίζει το «Autothessaloniki», που καταλαμβάνει χώρο έξι στρεμμάτων. Εκεί θα παρουσιαστούν πέντε πανελλήνιες πρεμιέρες αυτοκινήτων, ενώ στο περίπτερο του ΟΠΑΠ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μονοθέσιο της ομάδας McLaren της Formula 1 και να δοκιμάσουν προσομοιωτές αγωνιστικής οδήγησης. Μεταξύ των εκθετών στο AutoThessaloniki περιλαμβάνονται τα brands: BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO και ZEEKR.

Η 89η ΔΕΘ δεν θα έχει φέτος τιμώμενη χώρα. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, εξήγησε ότι, αν και υπήρξε συμφωνία με μεγάλη ασιατική χώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις την ανέτρεψαν. Για το 2026, ωστόσο, έχει ήδη κλειστεί συμφωνία με μια «πολύ σημαντική χώρα», η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ανάπλαση εκθεσιακού χώρου

Αναφερόμενος στην ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, ο κ. Τζήκας το χαρακτήρισε «καυτό ζήτημα» για την πόλη και την έκθεση. Υπενθύμισε ότι από το 2013 έχουν γίνει μελέτες και διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, με τελικό σχέδιο που προβλέπει την παραμονή της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εντός ενός μεγάλου πάρκου.

Ένα αιωνόβιο ταξίδι

Για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ, ο κ. Τζήκας τόνισε ότι ο θεσμός, που ξεκίνησε το 1925 χάρη στον Νικόλαο Γερμανό, συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και να εμπνέει. Η φετινή διοργάνωση θα θυμίσει τους βασικούς σταθμούς της πορείας της ΔΕΘ και θα αναδείξει το όραμα για το μέλλον, με κορυφαίο σημείο αναφοράς το Περίπτερο 16. Το «κυνήγι θησαυρού» θα συνδέεται με σταθμούς της ιστορίας της, μέσω QR codes που θα μεταφέρουν τους επισκέπτες σε διαφορετικές εποχές.

Οι τοποθετήσεις των διοργανωτών

Ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης υπογράμμισε ότι η ΔΕΘ είναι θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία της χώρας. Ο γενικός διευθυντής Αλέξης Τσαξιρλής σημείωσε ότι «τα πρώτα 100 χρόνια είναι μόνο η αρχή». Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης εκπρόσωποι της Περιφέρειας και μεγάλων χορηγών.

Τα θεματικά αφιερώματα και οι εκδηλώσεις

Autothessaloniki : νέα πλατφόρμα για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Academia : παρουσίαση του έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία : σύνδεση της επιστήμης με την αγορά, με την υποστήριξη τεσσάρων ρομπότ σε κομβικά σημεία.

Juniorland : διαδραστικός χώρος για παιδιά με θεατρικές παραστάσεις, πειράματα, shows και δημιουργικά παιχνίδια.

Hobby Festival : γιορτή αφιερωμένη σε χόμπι και δεξιότητες.

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη : μεγάλη συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου και καθημερινά μουσικά events με γνωστούς καλλιτέχνες.

Stage Z – Youth Band Battle : διαγωνισμός νέων συγκροτημάτων με σημαντικά έπαθλα.

Οπτικοακουστικό αφιέρωμα 100 χρόνων : στο Περίπτερο 16 και σε άλλα σημεία με QR codes που ξεκλειδώνουν δώρα.

Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα : ανάδειξη της γαστρονομίας και της παραγωγής.

Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα: συμμετοχή όλων των επιμελητηρίων και εκατοντάδων επιχειρήσεων.

Πρακτικές πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές: 16:00 – 22:00, Σαββατοκύριακα: 10:00 – 22:00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 8 €, Παιδικό (4–10 ετών, με συνοδό): 5 €, Οικογενειακό (4 άτομα): 25 €εκνοι/πολύτεκνοι: 5 € (με κάρτα).