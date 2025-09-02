ΗΠΑ: Συρρίκνωση της μεταποιητικής βιομηχανίας για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο

Η μεταποιητική βιομηχανία των ΗΠΑ συρρικνώθηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, καθώς τα εργοστάσια συνέχισαν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των εισαγωγικών δασμών, αλλά η έκρηξη των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει ορισμένους τομείς της βιομηχανίας.

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ISM) ανακοίνωσε την Τρίτη (2/9) ότι ο δείκτης PMI για το μεταποιητικό τομέα αυξήθηκε ελαφρά σε 48,7 τον περασμένο μήνα από 48,0 τον Ιούλιο. Ένας δείκτης PMI κάτω από 50 υποδηλώνει συρρίκνωση στον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10,2% της αμερικανικής οικονομίας.

Παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία του δείκτη PMI, οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις δαπάνες για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που συμβάλλει στην αντιστάθμιση μέρους της επιβάρυνσης από τους εισαγωγικούς δασμούς.

Οι δαπάνες για προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ήταν ισχυρές. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί, με τα εργοστάσια να αναμένεται, επίσης, να λάβουν ώθηση από την επιτάχυνση των αποσβέσεων για επενδύσεις στο νομοσχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες.

Ο υποδείκτης των μελλοντικών νέων παραγγελιών της έρευνας ISM αυξήθηκε σε 51,4 μετά από συρρίκνωση για έξι συνεχόμενους μήνες. Ωστόσο, ο δείκτης παραγωγής της έρευνας υποχώρησε στο 47,8 από 51,4 τον προηγούμενο μήνα. Με τη μείωση της παραγωγής, η απασχόληση στα εργοστάσια παρέμεινε υποτονική. Το ISM σημείωσε «επιτάχυνση της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων λόγω της αβέβαιης ζήτησης σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Οι προμηθευτές χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο για να παραδώσουν τα υλικά στα εργοστάσια τον περασμένο μήνα. Ο δείκτης παραδόσεων προμηθευτών της έρευνας ISM αυξήθηκε σε 51,3 από 49,3 τον Ιούλιο. Η επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης σήμαινε ότι οι τιμές που πλήρωναν τα εργοστάσια για τις πρώτες ύλες παρέμειναν υψηλές. Ο δείκτης τιμών που πληρώθηκαν της έρευνας υποχώρησε σε 63,7 από 64,8 τον Ιούλιο.

Τέλος, τα αποθέματα μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο και οι εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι οι δασμοί αυξάνουν το κόστος τους, το οποίο οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τελικά θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές.