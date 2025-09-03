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Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα 33.000 σελίδες εγγράφων από επιτροπή του Κογκρέσου
Ειδήσεις
09:22 - 03 Σεπ 2025

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα 33.000 σελίδες εγγράφων από επιτροπή του Κογκρέσου

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από επιτροπή του Κογκρέσου, φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τις πιέσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ για την έλλειψη διαφάνειας, ενώ αναζωπυρώνονται οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον αμφιλεγόμενο θάνατο του διαβόητου χρηματομεσίτη.    

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των επικρίσεων, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκάλυψη ή ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση. Αν και ο Τραμπ είχε υποσχεθεί στους υποστηρικτές του αποκαλύψεις με μεγάλο αντίκτυπο, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι δεν προέκυψαν νέα δεδομένα που να αιτιολογούν περαιτέρω αποκαλύψεις ή επανέναρξη της έρευνας. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε απογοήτευση, ακόμη και μέσα από το στρατόπεδο του Τραμπ.

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην κριτική, ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ και νυν υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλαντς, ανέλαβε την ανάκριση της Γκιλέιν Μάξγουελ – πρώην συντρόφου και συνεργού του Έπσταϊν – στη φυλακή στα τέλη Ιουλίου, με τις απομαγνητοφωνήσεις αυτής της συνάντησης να δημοσιοποιούνται τον Αύγουστο.

Ο θάνατος του Έπσταϊν, που σύμφωνα με τις αρχές αποδόθηκε σε αυτοκτονία, παραμένει πηγή αμφιβολιών και τροφοδοτεί δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας. Πολλοί πιστεύουν πως δεν πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά για σκόπιμη δολοφονία με σκοπό την αποτροπή αποκαλύψεων που θα μπορούσαν να εμπλέξουν υψηλόβαθμες και γνωστές προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο των ΗΠΑ και όχι μόνο.

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